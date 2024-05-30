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機票優惠來了！玩釜山6688元起　亞航機票399起、托運行李打7折

▲▼釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道，釜山旅遊，韓國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

TTE台北旅展將從31日起連續4天在台北世貿一館登場，旅遊電商KKday再推優惠，並於旅展現場進駐韓國觀光公社、泰國觀光局展館，推出現場折扣，包括釜山來回機票6688元起，還有泰國體驗行程買一送一。亞洲航空也宣布從31日早上10點起推出線上旅展，全航線機票單程未稅399元起、30公斤託運行李7折優惠。

KKday表示，此次將於旅展現場推出下殺折扣，韓國主打釜山五日來回機票6688元起、首爾五日來回機票6999元起、濟州五日來回機票9900元起，另有首爾機加酒自由行1萬3500元起、釜山迷你團體行程2萬3900元起等優惠。

▲▼泰國旅遊，曼谷旅遊，曼谷Central world，曼谷中央世界購物中心，曼谷塞車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國延長對台免簽證待遇，帶動赴泰旅遊熱潮。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，泰國則推出體驗行程買一送一優惠，包含「曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊」、「大城瑪哈泰寺一日遊」、「北碧府桂河大橋一日遊」，現場消費滿額即享折價，滿3000元折250元、滿4000元折400元。

▲▼亞洲航空AirAsia。（圖／AirAsia提供）

▲亞洲航空推出線上旅展。（圖／AirAsia提供）

亞洲航空則宣布從31日上午10點起至6月3日期間推出線上旅展，全航線單程未稅價399元起，如台北直飛馬尼拉單程未稅399元起；直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴單程未稅799 元起；直飛泰國曼谷(廊曼)、清邁單程未稅999元起；直飛日本沖繩單程未稅1399元起。

而高雄直飛吉隆坡也同步再次推出單程未稅99元起的特價，購買機票加購30公斤託運行李可享7折優惠，高雄馬尼拉、曼谷（廊曼）及東京（成田）等航線皆享有旅展優惠價。此外台北國際觀光博覽會展期間，至馬來西亞觀光局AirAsia攤位購買機票，託運行李30公斤可加碼至6折優惠，並可兌換AirAsia品牌禮。

關鍵字： 泰國旅遊 韓國旅遊 亞洲航空 KKday 優惠快訊 亞洲旅遊

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