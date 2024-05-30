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塞了整顆統一大布丁！　春上布丁蛋糕「真の布丁蛋糕」開賣了

▲▼春上布丁蛋糕X國民甜點統一布丁推出聯名「真の布丁蛋糕」。（圖／春上布丁提供）

▲春上布丁最新聯名「真の布丁蛋糕」吃得到整顆統一布丁。（圖／春上布丁提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

蛋糕控要吃到！人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」驚喜找來國民甜點「統一布丁」合作，聯手推出超Q聯名「真の布丁蛋糕」，不僅把整顆統一大布丁放進蛋糕當中，搭配灑滿蛋糕屑的巨大布丁蛋糕體，經典滋味大人、小孩都超愛，即日起搶先開放預購。

▲▼春上布丁蛋糕X國民甜點統一布丁推出聯名「真の布丁蛋糕」。（圖／春上布丁提供）

▲「真の布丁蛋糕」裡頭放了整顆統一布丁。

「春上布丁X統一布丁」聯名了，強勢推出期間限定「真の布丁蛋糕」，選用蓬鬆柔軟的蛋糕體撒上雪紡蛋糕屑，中間則包裹著整顆香甜冰涼的統一大布丁，蛋糕下緣則裹起一圈起酥片增添口感，搭配濃郁黑糖奶油餡大口咬下，蛋香、焦糖香炸出，罪惡爆表，即日起於全台門市（台北車站店、桃園高鐵店、新竹高鐵店、台中新光店、百貨快閃店除外）及7-11限定門市開放預購，預計6月3日起陸續出貨。

▲▼Mister Donut聯名寶可夢推出超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut聯名寶可夢推出3款超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，Mister Donut近日也3度找來寶可夢合作，聯手推出3款超萌寶可夢甜甜圈，其中，「伊布甜甜圈（75元）」是首度現身，把甜甜圈變成伊布可愛小臉，並擠上鮮奶油裹上甜鹹鹽牛奶可可沾醬，還原伊布的經典小瀏海，5官則以可可點綴，搭配滿滿香草卡士達內餡，大口咬下超滿足。

▲▼Mister Donut聯名寶可夢推出超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲皮卡丘、伊布造型甜甜圈超可愛。

▲▼Mister Donut聯名寶可夢推出超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲神還原的精靈球甜甜圈也超療癒。

而「皮卡丘甜甜圈（75元）」、「精靈球波堤（55元）」則是人氣再回歸，可愛的皮卡丘萌臉甜甜圈，是在表面裹上全新香蕉可可沾醬，搭配可可鮮奶油餡，香蕉與可可的組合經典好吃，而精靈球波堤則是把Q彈波堤半邊裹上蘋果可可沾醬，半邊搭配優格可可沾醬，神還原的精靈球欠拍又欠吃。

以上3款寶可夢甜甜圈即日起於全門市開賣，至6月2日前還可享有「買5送2」或「買6送3」2大限時優惠，只要內含1款指定商品即享優惠，限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 春上布丁 Mister Donut 統一布丁

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