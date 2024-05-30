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6／1試營運買一送一！台式火鍋「狂一鍋」插旗高雄義享時尚廣場

▲狂一鍋南部首家插旗MLD台鋁，客家鹹湯圓鍋，功夫排骨酥鍋，私房酒香花雕雞鍋。（圖／樂多多集團提供）

▲狂一鍋插旗高雄義享時尚廣場。（圖／樂多多集團提供）

記者黃土原／台北報導

樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」看好高雄市場潛力，第14家直營店插旗高雄義享時尚廣場，6月1日當天下午5點試營運，前100組客人全品項鍋物套餐買一送一。

▲狂一鍋私房酒香花雕雞鍋。（圖／樂多多集團提供）

狂一鍋主打將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，口味有功夫排骨酥、蒜香蛤蜊、生炒花枝、燒酒烏骨雞蛤蜊、霸氣魷魚螺肉蒜、藥膳大雞腿，以及超台的客家鹹湯圓鍋，套餐價389元起。其中客家鹹湯圓湯底由台菜王子黃景龍設計，將大家熟悉的「湯品」轉換為適合火鍋的湯底。

▲狂一鍋客家鹹湯圓鍋。（圖／樂多多集團提供）

狂一鍋表示，結合柴魚高湯的功夫排骨酥為最暢銷套餐，消費者可以根據個人喜好任意搭配牛／豬／雞肉或是海鮮，自2021年第一家門店開幕以來，排骨酥的總銷售量，堆疊起來有高達200座台北101大樓。

歡慶「狂一鍋」進駐高雄義享時尚廣場，6月1日下午5點開始試營運時，前100組客人可享全品項鍋物套餐買一送一，每組用餐人數最多4位，以價格較高者計價 。

▲鄰近花蓮火車站的老先覺PLUS花蓮中山概念店，占地約80坪，座位88席。（圖／老先覺提供）

另外，連鎖平價麻辣窯燒鍋「老先覺」今年推出全新PLUS店型，3月底在花蓮開出占地最大、最美、最豪華的PLUS概念店，除了加價58元就能享有吃到飽的自助吧，還提供3種「原肉現切」的精選肉品。

▲每人加價58元可享自助吧吃到飽。（圖／老先覺提供）

老先覺表示，提供原肉現切服務的分別是澳洲穀飼安格斯牛翼板、美國CAB牛背肩以及台灣豬梅花，而自助吧全時段供應，每人加價58元即可無限取用，不僅包含數種新鮮的季節蔬菜與菇類，還有火鍋不可或缺的火鍋料、餃類、豆類、各種麵類、白飯，以及各式各樣的飲料自助吧、爆米花與6種冰品，品項超過40種。

關鍵字： 美食雲 狂一鍋 高雄義享時尚廣場 台式火鍋

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