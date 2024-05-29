全台最大老先覺店型在花蓮　自助吧供應40種品項吃到飽

▲全台最大老先覺店型在花蓮。（圖／老先覺提供）

記者黃士原／台北報導

連鎖平價麻辣窯燒鍋「老先覺」今年推出全新PLUS店型，3月底在花蓮開出占地最大、最美、最豪華的PLUS概念店，除了加價58元就能享有吃到飽的自助吧，還提供3種「原肉現切」的精選肉品。

鄰近花蓮火車站的老先覺PLUS花蓮中山概念店，占地約80坪，座位88席，裝潢設計結合東方元素與西方建材，包括採用清水模面牆點綴紅磚、LOGO燈飾、實木刻劃出數十種不同風格的窗花，餐廳上方採用了20支大型的非洲柚木，組合排列出屋脊與椽條。

▲鄰近花蓮火車站的老先覺PLUS花蓮中山概念店，占地約80坪，座位88席。

▲每人加價58元可享自助吧吃到飽。（圖／老先覺提供）

老先覺表示，花蓮中山概念店是全台最大、最美的店型，也是全台首家提供原肉現切與自助吧的門市。提供原肉現切服務的分別是澳洲穀飼安格斯牛翼板、美國CAB牛背肩以及台灣豬梅花。

自助吧全時段供應，每人加價58元即可無限取用，不僅包含數種新鮮的季節蔬菜與菇類，還有火鍋不可或缺的火鍋料、餃類、豆類、各種麵類、白飯，以及各式各樣的飲料自助吧、爆米花與6種冰品，品項超40種。

▲這一小鍋進駐桃園藝文特區。（圖／這一鍋餐飲提供）

另外，這一鍋餐飲集團旗下「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，繼插旗台中麗寶Outlet Mall之後，接著聯合「這一小鍋」、「九初」，5月29日一同進駐桃園藝文特區。慶祝3品牌開新店，試營運首3日祭出多項優惠，5月29日至5月31日追蹤叁加叁官方IG，於限時動態上傳「吃魚囉~」並標記品牌帳號，消費任一套餐即享6折優惠，這一小鍋與九初則是祭出火鍋、流心脆皮煎餃買一送一。