桃園「蘆竹炫YA農遊季」6／1開跑！10燈區先看　還有免費接駁、DIY

▲「蘆竹炫YA農遊季」將於6月1日至8月31日在大古山開展，每晚6點亮燈至10點。（圖／桃園市農業局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園超強夜間美拍點又來了！「蘆竹炫YA農遊季」將於6月1日在大古山福山宮前開展，大古山及坑子溪遊客中心周邊，佈置上超過10個主題燈飾區，夜幕低垂後點亮整座大古山。今年也有免費接駁車，串連機捷A10站至大古山、坑子溪兩大遊客中心，方便民眾前來賞燈。

「蘆竹炫YA農遊季」今年擴大辦理，以「夏日繽紛派對」為概念設計，從大古山步道公園、坑子溪休閒農業區遊客服務中心一帶，均有夢幻地景科技燈飾。特別的是，本次納入在地生態，以沉浸式的燈飾互動體驗，透過手機AR技術增加賞燈樂趣，另外副展區-坑子溪休閒農業區遊客中心規劃「會眨眼的桃金孃小熊」智能燈飾區，整體燈飾從6月1日啟動至8月31日，每晚6點亮燈至10點。

系列活動將於6月1日晚間自大古山福山宮前廣場開展，開幕日有金曲歌王許富凱、實力唱將謝博安接力演唱，6月2日上午在坑子溪遊客中心也有寫生比賽、氣球秀、泡泡秀、小丑互動等演出，參觀完後，步行約5分鐘即達大古山觀景台，可登上至高點，欣賞桃園城市與山海交織的絕美風光。

▲活動期間規劃免費接駁車，往返機捷A10站至大古山、坑子溪兩大遊客中心點。



活動期間規劃免費接駁車，往返機捷A10站至大古山、坑子溪兩大遊客中心。另外，30梯次免費農遊小旅行將於6月1日至7月28日期間登場，串連大古山及坑子溪休閒農業區8處特色場域、10種特色農事體驗，內容包含山腳鹿場餵鹿喝ㄋㄟㄋㄟ、秀嵋園藝療癒系多肉組盆、小木屋休閒農場甲蟲裝置DIY、羽泰製茶廠撿茶枝、及成質樸防蚊液DIY、紅茶Pizza DIY、左手香手工皂DIY等，第一波遊程活動於今（28日）起開放民眾免費報名。

▲30梯次的農遊小旅行包含療癒系多肉組盆，都是免費參加。