ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園「蘆竹炫YA農遊季」6／1開跑！10燈區先看　還有免費接駁、DIY

▲「蘆竹炫YA農遊季」將於6月1日在大古山開展。（圖／桃園市農業局提供）

▲「蘆竹炫YA農遊季」將於6月1日至8月31日在大古山開展，每晚6點亮燈至10點。（圖／桃園市農業局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園超強夜間美拍點又來了！「蘆竹炫YA農遊季」將於6月1日在大古山福山宮前開展，大古山及坑子溪遊客中心周邊，佈置上超過10個主題燈飾區，夜幕低垂後點亮整座大古山。今年也有免費接駁車，串連機捷A10站至大古山、坑子溪兩大遊客中心，方便民眾前來賞燈。

「蘆竹炫YA農遊季」今年擴大辦理，以「夏日繽紛派對」為概念設計，從大古山步道公園、坑子溪休閒農業區遊客服務中心一帶，均有夢幻地景科技燈飾。特別的是，本次納入在地生態，以沉浸式的燈飾互動體驗，透過手機AR技術增加賞燈樂趣，另外副展區-坑子溪休閒農業區遊客中心規劃「會眨眼的桃金孃小熊」智能燈飾區，整體燈飾從6月1日啟動至8月31日，每晚6點亮燈至10點。

系列活動將於6月1日晚間自大古山福山宮前廣場開展，開幕日有金曲歌王許富凱、實力唱將謝博安接力演唱，6月2日上午在坑子溪遊客中心也有寫生比賽、氣球秀、泡泡秀、小丑互動等演出，參觀完後，步行約5分鐘即達大古山觀景台，可登上至高點，欣賞桃園城市與山海交織的絕美風光。

▲「蘆竹炫YA農遊季」將於6月1日在大古山開展。（圖／桃園市農業局提供）

▲活動期間規劃免費接駁車，往返機捷A10站至大古山、坑子溪兩大遊客中心點。

活動期間規劃免費接駁車，往返機捷A10站至大古山、坑子溪兩大遊客中心。另外，30梯次免費農遊小旅行將於6月1日至7月28日期間登場，串連大古山及坑子溪休閒農業區8處特色場域、10種特色農事體驗，內容包含山腳鹿場餵鹿喝ㄋㄟㄋㄟ、秀嵋園藝療癒系多肉組盆、小木屋休閒農場甲蟲裝置DIY、羽泰製茶廠撿茶枝、及成質樸防蚊液DIY、紅茶Pizza DIY、左手香手工皂DIY等，第一波遊程活動於今（28日）起開放民眾免費報名

▲「蘆竹炫YA農遊季」將於6月1日在大古山開展。（圖／桃園市農業局提供）

▲30梯次的農遊小旅行包含療癒系多肉組盆，都是免費參加。

關鍵字： 桃園市旅遊 蘆竹區旅遊 蘆竹炫YA農遊季 大古山 夜間打卡點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

推薦閱讀

桃園夜間打卡點6／1亮燈！有免費接駁

桃園夜間打卡點6／1亮燈！有免費接駁

山頭火拉麵台灣首家分店熄燈

山頭火拉麵台灣首家分店熄燈

花蓮海洋公園6月重新開　壽星免費

花蓮海洋公園6月重新開　壽星免費

開箱全球最浮誇夜間樂園夢幻嘉年華

開箱全球最浮誇夜間樂園夢幻嘉年華

一人燒肉店「IKIGAI」插旗內湖

一人燒肉店「IKIGAI」插旗內湖

大蒜免費加爆！宜蘭20年老字號水餃店

大蒜免費加爆！宜蘭20年老字號水餃店

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

日本大阪溫泉、超多國家風格任你挑

日本大阪溫泉、超多國家風格任你挑

瞄準國際遊客！金門觀光圈今成立

瞄準國際遊客！金門觀光圈今成立

今年必玩沖繩4大最新景點

今年必玩沖繩4大最新景點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

山頭火拉麵台灣首家分店熄燈

日本大阪溫泉、超多國家風格任你挑

桃園夜間打卡點6／1亮燈！有免費接駁

50多年福州乾麵紅到日本遊客專程來吃

讓心放空！南投竹林秘境吃鍋洗森林浴

壽司郎台北館前路店重新開幕優惠

巴菲特最愛牛排館台中店6／12正式開幕

大蒜免費加爆！宜蘭20年老字號水餃店

開箱／最新「太陽公主號」10亮點！

三重老一輩的下酒菜愛店！40年炒羊肉

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

桃園夜間打卡點6／1亮燈！有免費接駁

山頭火拉麵台灣首家分店熄燈

花蓮海洋公園6月重新開　壽星免費

開箱全球最浮誇夜間樂園夢幻嘉年華

一人燒肉店「IKIGAI」插旗內湖

大蒜免費加爆！宜蘭20年老字號水餃店

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

日本大阪溫泉、超多國家風格任你挑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366