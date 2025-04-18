貓將壽司明開幕「最低40元」　主廚推薦菜：鮪魚+海膽+魚子醬

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團正式進軍單點日料市場，全新品牌「貓將壽司」明天於遠東信義A13店開幕，除了提供超過50項不同類型的壽司外，還有燒物、揚物、刺身、吸物等上百種日料，從超過百元的黑鮪魚、干貝、海膽，到40元就能吃到的豆皮壽司都有，其中主廚推薦招牌炙燒三重奏握壽司，黑鮪魚、海膽與魚子醬3種頂級食材一次品嚐。

▲豐盛刺身拼盤。（圖／記者黃士原攝）

▲L型板前座位區。（圖／業者提供）

▲▼桌席區。（圖／業者提供）

「貓將壽司」是饗賓集團第12個品牌、第4個單點品牌餐廳，占地面積70坪，裝潢風格擷取傳統日料優雅溫潤的自然木質元素，融合現代日式的俐落線條與細膩，大片玻璃窗可以觀看台北101等都市景觀。餐廳座位共有88個，可分為板前座位區、桌席區、獨立式景觀席位區，L型的板前座位區提供14個席位，桌席區設置64席，每桌可容納4-6人；獨立式景觀席位區共有2桌、10個席位。

▲招牌炙燒三重奏握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲北海道牡丹蝦握壽司。（圖／記者黃士原攝）

貓將壽司以壽司為主力，品項就有50多種，最便宜就屬常見的玉米沙拉軍艦、鮪魚沙拉軍艦、稻荷壽司等，全都40元；高單價黑鮪魚握壽司這裡也有，中腹168元/貫、大腹198元/貫，其他還有松葉蟹腿握壽司、北海道牡丹蝦握壽司、北海道干貝握壽司。至於台灣人最愛的鮭魚握壽司，2貫60元，與迴轉壽司店價格相差不多。

▲炙燒鮭魚腹握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲A5和牛紐約客握壽司。（圖／記者黃士原攝）

其中，主廚推薦「招牌炙燒三重奏握壽司」，採用頂級黑鮪中腹柔軟鮮美，直火炙燒後釋放迷人油脂香氣，層疊北海道馬糞海膽與魚子醬；「A5和牛紐約客握壽司」則特選鹿兒島A5和牛紐約客，直火炙燒表面引出豐沛牛油香氣；「北海道牡丹蝦握壽司」使用在日本被視為夢幻級食材、跟手掌一樣大的牡丹蝦：「咔滋軟殼蟹手捲」吃得到半隻蟹，海苔完全無法包覆。

▲咔滋軟殼蟹手捲。（圖／記者黃士原攝）

▲味噌醬燒茄子握壽司。（圖／記者黃士原攝）

此外，為研發最道地的傳統日本壽司，貓將的研發團隊多次前往日本考察，帶回來了有著百年歷史的「味噌醬燒茄子握壽司」，將茄子高溫油炸後，切成薄片後與溫醋飯一起捏製後再炙燒，表層微焦的口感，淋上以醬油、清酒、味噌製成的醬汁。

▲炸豬排。（圖／記者黃士原攝）

除了壽司，貓將還有燒物、揚物、刺身、冷菜、吸物、甜點與飲品，超過100種菜色可選擇。其中燒物有烤午仔魚一夜干、鹽烤中卷、鹽烤青魽魚下巴、炙烤手羽先、醬烤白鰻串、酥炸日本廣島牡蠣等，價格80元至380元；揚物則有豬排、炸蝦、炸牡蠣、可樂餅等，價格100元至198元。詳細品項可到官網查詢，每人最低消費300元。

▲醬烤白鰻串。（圖／記者黃士原攝）

行政主廚呂宗霖特別推薦燒物類「醬烤白鰻串」，由於白鰻價格是一般海鰻的5倍左右，這道料理是低調奢華的味覺代名詞，微微焦香的醬燒外皮微酥，內裡綿密細緻。另外，揚物類「酥炸日本廣島牡蠣」，選用廣島灣牡蠣，外層金黃酥脆，內裡的牡蠣鮮甜如絲綢般滑順。

▲黑毛屋首家「MOOMIN姆明主題鍋物店」今開幕。（圖／乾杯集團提供）

另外，黑毛屋今年計畫在台灣打造3家姆明主題鍋物店，第一家「黑毛屋 南港LaLaport店」昨日開幕，店內隨處可見身形圓潤，有著大大的鼻子的可愛姆明，巧妙地將故事中的姆明谷森林和無憂無慮的生活氛圍融入其中。店外規劃了主題背板，提供顧客與姆明角色互動拍照。

▲可愛玩偶陪伴顧客享用火鍋。（圖／乾杯集團提供）

此外，黑毛屋也首次推出暖心的「陪伴服務」，一組姆明可愛玩偶可以陪伴顧客享用火鍋，甚至可以指定自己喜愛的角色，讓用餐的過程充滿歡樂，一個人前來用餐也不會感到孤單。如果有小朋友一同用餐，也會提供姆明著色畫紙與畫筆。