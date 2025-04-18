ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

貓將壽司明開幕「最低40元」　主廚推薦菜：鮪魚+海膽+魚子醬

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團正式進軍單點日料市場，全新品牌「貓將壽司」明天於遠東信義A13店開幕，除了提供超過50項不同類型的壽司外，還有燒物、揚物、刺身、吸物等上百種日料，從超過百元的黑鮪魚、干貝、海膽，到40元就能吃到的豆皮壽司都有，其中主廚推薦招牌炙燒三重奏握壽司，黑鮪魚、海膽與魚子醬3種頂級食材一次品嚐。

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲豐盛刺身拼盤。（圖／記者黃士原攝）

▲貓將壽司。（圖／業者提供）

▲L型板前座位區。（圖／業者提供）

▲貓將壽司。（圖／業者提供）

▲▼桌席區。（圖／業者提供）

「貓將壽司」是饗賓集團第12個品牌、第4個單點品牌餐廳，占地面積70坪，裝潢風格擷取傳統日料優雅溫潤的自然木質元素，融合現代日式的俐落線條與細膩，大片玻璃窗可以觀看台北101等都市景觀。餐廳座位共有88個，可分為板前座位區、桌席區、獨立式景觀席位區，L型的板前座位區提供14個席位，桌席區設置64席，每桌可容納4-6人；獨立式景觀席位區共有2桌、10個席位。

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲招牌炙燒三重奏握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲北海道牡丹蝦握壽司。（圖／記者黃士原攝）

貓將壽司以壽司為主力，品項就有50多種，最便宜就屬常見的玉米沙拉軍艦、鮪魚沙拉軍艦、稻荷壽司等，全都40元；高單價黑鮪魚握壽司這裡也有，中腹168元/貫、大腹198元/貫，其他還有松葉蟹腿握壽司、北海道牡丹蝦握壽司、北海道干貝握壽司。至於台灣人最愛的鮭魚握壽司，2貫60元，與迴轉壽司店價格相差不多。

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲炙燒鮭魚腹握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲A5和牛紐約客握壽司。（圖／記者黃士原攝）

其中，主廚推薦「招牌炙燒三重奏握壽司」，採用頂級黑鮪中腹柔軟鮮美，直火炙燒後釋放迷人油脂香氣，層疊北海道馬糞海膽與魚子醬；「A5和牛紐約客握壽司」則特選鹿兒島A5和牛紐約客，直火炙燒表面引出豐沛牛油香氣；「北海道牡丹蝦握壽司」使用在日本被視為夢幻級食材、跟手掌一樣大的牡丹蝦：「咔滋軟殼蟹手捲」吃得到半隻蟹，海苔完全無法包覆。

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲咔滋軟殼蟹手捲。（圖／記者黃士原攝）

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲味噌醬燒茄子握壽司。（圖／記者黃士原攝）

此外，為研發最道地的傳統日本壽司，貓將的研發團隊多次前往日本考察，帶回來了有著百年歷史的「味噌醬燒茄子握壽司」，將茄子高溫油炸後，切成薄片後與溫醋飯一起捏製後再炙燒，表層微焦的口感，淋上以醬油、清酒、味噌製成的醬汁。

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲炸豬排。（圖／記者黃士原攝）

除了壽司，貓將還有燒物、揚物、刺身、冷菜、吸物、甜點與飲品，超過100種菜色可選擇。其中燒物有烤午仔魚一夜干、鹽烤中卷、鹽烤青魽魚下巴、炙烤手羽先、醬烤白鰻串、酥炸日本廣島牡蠣等，價格80元至380元；揚物則有豬排、炸蝦、炸牡蠣、可樂餅等，價格100元至198元。詳細品項可到官網查詢，每人最低消費300元。

▲饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕　首月假日已全被訂滿。（圖／記者黃士原攝）

▲醬烤白鰻串。（圖／記者黃士原攝）

行政主廚呂宗霖特別推薦燒物類「醬烤白鰻串」，由於白鰻價格是一般海鰻的5倍左右，這道料理是低調奢華的味覺代名詞，微微焦香的醬燒外皮微酥，內裡綿密細緻。另外，揚物類「酥炸日本廣島牡蠣」，選用廣島灣牡蠣，外層金黃酥脆，內裡的牡蠣鮮甜如絲綢般滑順。

▲黑毛屋首家「MOOMIN姆明主題鍋物店」今開幕。（圖／乾杯集團提供）

另外，黑毛屋今年計畫在台灣打造3家姆明主題鍋物店，第一家「黑毛屋 南港LaLaport店」昨日開幕，店內隨處可見身形圓潤，有著大大的鼻子的可愛姆明，巧妙地將故事中的姆明谷森林和無憂無慮的生活氛圍融入其中。店外規劃了主題背板，提供顧客與姆明角色互動拍照。

▲可愛玩偶陪伴顧客享用火鍋。（圖／乾杯集團提供）

此外，黑毛屋也首次推出暖心的「陪伴服務」，一組姆明可愛玩偶可以陪伴顧客享用火鍋，甚至可以指定自己喜愛的角色，讓用餐的過程充滿歡樂，一個人前來用餐也不會感到孤單。如果有小朋友一同用餐，也會提供姆明著色畫紙與畫筆。

關鍵字： 美食雲 饗賓 貓將壽司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#朱立倫 率藍軍衝 #北檢 ！宣布26號集結 #凱道 「罷免 #賴清德 」

推薦閱讀

礁溪老爺攜手12作家打造最美閱讀旅行

礁溪老爺攜手12作家打造最美閱讀旅行

南極探險船開箱！配備直升機、潛水艇

南極探險船開箱！配備直升機、潛水艇

嘉義必去3條「螢河鐵道」秘境

嘉義必去3條「螢河鐵道」秘境

士林市場美食街4/25重新開幕

士林市場美食街4/25重新開幕

饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕

饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕

新竹長和宮五星級香客大樓只要千元

新竹長和宮五星級香客大樓只要千元

全聯、家樂福「清潔保養品買1送1」

全聯、家樂福「清潔保養品買1送1」

歐洲首座環球影城最快2031開幕

歐洲首座環球影城最快2031開幕

本村炸雞母親節套餐限時下殺89折

本村炸雞母親節套餐限時下殺89折

台版小奈良餵梅花鹿、秘境誠實商店吃冰　

台版小奈良餵梅花鹿、秘境誠實商店吃冰　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日韓泰3國最新入境新規定一次看

姓名中1字玩「六福村潑水節」599元！

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

新北2瀑布天堂！內洞這4天門票10元

LOPIA「台中第2間分店」來了！

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

清心福全X三麗鷗男團聯名全系列

實測日本最新快速通關　15分鐘就好

龍岡不只米干！簸箕飯還送「孟婆湯」

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

礁溪老爺攜手12作家打造最美閱讀旅行

南極探險船開箱！配備直升機、潛水艇

嘉義必去3條「螢河鐵道」秘境

士林市場美食街4/25重新開幕

饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕

新竹長和宮五星級香客大樓只要千元

全聯、家樂福「清潔保養品買1送1」

歐洲首座環球影城最快2031開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366