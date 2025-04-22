ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本全球唯一「米飛兔樂園」6月開　最新設施、餐廳亮點搶先看

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

▲長崎豪斯登堡打造全球唯一的米飛兔樂園「Miffy夢幻小鎮」。（圖／豪斯登堡提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本長崎縣知名主題公園度假區「豪斯登堡」宣布，全球唯一「米飛兔樂園」將於6月21日正式開幕，同時公布園內最新亮點，包括全新遊樂設施、商店、餐廳，米飛兔粉絲今年一定要前往體驗。

全新的米飛兔樂園命名為「Miffy Wonder Square（Miffy夢幻小鎮）」，鄰近阿姆斯特丹城區域，以「Miffy 與朋友們憧憬的假日」為概念，推出兩種可以與米飛兔一同體驗、彷彿成為故事主角的乘坐型遊樂設施。

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

▲▼有2個全新乘坐型遊樂設施將於6月啟用。

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

全新園區共有2個乘坐型設施，其中包括「機長叔叔的冒險之旅」，搭上紅色飛機，俯瞰豪斯登堡的歐洲街景，以及「Miffy與朋友們的帆船之歌」，將搭乘遊艇造型的遊樂設施，徜徉在米飛兔的世界中。同時，還有可以和米飛兔合照的常設型迎賓藝廊。

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

▲還有可以和米飛兔合照的常設型迎賓藝廊。

在今年秋天，則有全新室內徒步式遊樂設施即將登場，可以讓遊客沉浸在全球累計發行超過8500萬冊的繪本與插畫所描繪的世界中。

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

▲新餐廳「每日慶典廚房」。

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

▲外帶專門咖啡店「假日野餐咖啡館」。

而新餐廳「每日慶典廚房」吃得到可愛米飛兔蛋包飯，還有以粉嫩色系氣球點綴的慶典蛋糕，並提供外帶服務。而外帶專門咖啡店「假日野餐咖啡館」則提供花束造型的可麗餅，原創野餐盒中則吃得到佐世保名物的檸檬牛排和雞蛋兩種口味三明治。

全新的米飛兔夢幻小鎮從即日起開賣快速通關券，入住歐洲飯店、阿姆斯特丹飯店、海牙飯店等5間指定官方飯店則享受提前入園服務。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 九州旅遊 豪斯登堡 米飛兔 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

木村拓哉來台牛肉麵吃光見底！　加點「這碗」辣到瞪大眼：騙人

推薦閱讀

開箱隈研吾操刀臺中勤美術館！

開箱隈研吾操刀臺中勤美術館！

手搖飲「世界地球日」優惠包！

手搖飲「世界地球日」優惠包！

日本全球唯一「米飛兔樂園」6月開

日本全球唯一「米飛兔樂園」6月開

兩米彩虹牽絲！西門町浮誇系爆漿吐司

兩米彩虹牽絲！西門町浮誇系爆漿吐司

親子旅遊團驚傳倒閉！不是這家旅行社

親子旅遊團驚傳倒閉！不是這家旅行社

燕麥拿鐵買1送1！世界地球日限定優惠

燕麥拿鐵買1送1！世界地球日限定優惠

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

周六限定！「碧潭西岸胖卡市集」開幕

周六限定！「碧潭西岸胖卡市集」開幕

暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬

暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2大手搖飲「國際珍奶日」優惠先收

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬

周六限定！「碧潭西岸胖卡市集」開幕

三重人推薦！菜市場裡50多年台式早餐

阿里山秘境咖啡莊園　落地窗邊賞雲海

日本必去3處夢幻紫藤花景點

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

手搖飲「世界地球日」優惠包！

饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

開箱隈研吾操刀臺中勤美術館！

手搖飲「世界地球日」優惠包！

日本全球唯一「米飛兔樂園」6月開

兩米彩虹牽絲！西門町浮誇系爆漿吐司

親子旅遊團驚傳倒閉！不是這家旅行社

燕麥拿鐵買1送1！世界地球日限定優惠

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

周六限定！「碧潭西岸胖卡市集」開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366