日本全球唯一「米飛兔樂園」6月開　最新設施、餐廳亮點搶先看

▲長崎豪斯登堡打造全球唯一的米飛兔樂園「Miffy夢幻小鎮」。（圖／豪斯登堡提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本長崎縣知名主題公園度假區「豪斯登堡」宣布，全球唯一「米飛兔樂園」將於6月21日正式開幕，同時公布園內最新亮點，包括全新遊樂設施、商店、餐廳，米飛兔粉絲今年一定要前往體驗。

全新的米飛兔樂園命名為「Miffy Wonder Square（Miffy夢幻小鎮）」，鄰近阿姆斯特丹城區域，以「Miffy 與朋友們憧憬的假日」為概念，推出兩種可以與米飛兔一同體驗、彷彿成為故事主角的乘坐型遊樂設施。

▲▼有2個全新乘坐型遊樂設施將於6月啟用。

全新園區共有2個乘坐型設施，其中包括「機長叔叔的冒險之旅」，搭上紅色飛機，俯瞰豪斯登堡的歐洲街景，以及「Miffy與朋友們的帆船之歌」，將搭乘遊艇造型的遊樂設施，徜徉在米飛兔的世界中。同時，還有可以和米飛兔合照的常設型迎賓藝廊。

▲還有可以和米飛兔合照的常設型迎賓藝廊。

在今年秋天，則有全新室內徒步式遊樂設施即將登場，可以讓遊客沉浸在全球累計發行超過8500萬冊的繪本與插畫所描繪的世界中。

▲新餐廳「每日慶典廚房」。

▲外帶專門咖啡店「假日野餐咖啡館」。

而新餐廳「每日慶典廚房」吃得到可愛米飛兔蛋包飯，還有以粉嫩色系氣球點綴的慶典蛋糕，並提供外帶服務。而外帶專門咖啡店「假日野餐咖啡館」則提供花束造型的可麗餅，原創野餐盒中則吃得到佐世保名物的檸檬牛排和雞蛋兩種口味三明治。

全新的米飛兔夢幻小鎮從即日起開賣快速通關券，入住歐洲飯店、阿姆斯特丹飯店、海牙飯店等5間指定官方飯店則享受提前入園服務。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）