生鮭魚3貫特價60元！壽司郎台北館前路店重新開幕優惠「連推7天」

▲壽司郎台北館前路店5/30重新開幕，生鮭魚3貫特價60元連推7天。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司郎全台第一家門市「台北館前路店」日前進行改裝，預計5月30日再跟大家見面，官方今日公告重新開幕相關優惠，其中生鮭魚3貫特價60元連推7天，單筆消費滿500元還能抽90cm萌抱壽司娃娃。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前已有41家分店，1號店台北館前路店開幕滿6年，為了優化硬體設備，暫停營業進行優化硬體設備改裝，預計5月30日重新開幕。

壽司郎今日也公布台北館前路店重新開幕優惠，首先是5月30日至6月5日，生鮭魚3貫特價60元，單筆消費滿300元以上（含），再送開幕紀念限定款資料夾一個，送完為止。而6月12日前，消費滿500元以上，並完成表單填寫，即可參加90cm萌抱壽司娃娃抽獎，共有10個名額。

▲首度插旗苗栗！藏壽司頭份運動公園店籌備中。（圖／藏壽司提供）

另外，2014年12月登台的藏壽司，今年邁向第10年，全台分店已超過50家，除了花東之外，還有苗栗、雲林及南投尚未插旗。不過苗栗人終於等到了，根據該公司最新的人力銀行徵才訊息，目前正在籌備頭份運動公園店，由於已經開始召募員工，相信再過幾個月，想吃藏壽司就不用跑到新竹了。

