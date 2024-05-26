超商搶吃「好丘柚香檸檬奶酥貝果」！　柚子鳳梨貝果還變冰棒

▲好丘最新貝果、冰棒超商限定開吃。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味來了！人氣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」再度攜手超商推出夏季清爽「柚香檸檬奶酥貝果」，阿薩姆紅茶貝果體搭配香氣十足的奶酥、檸檬香，每一口都好吃到不行，加碼還有人氣貝果口味「柚子鳳梨」變身的鳳梨柚子冰棒，即日起於指定超商限定開吃。

▲阿薩姆紅茶貝果體搭配奶酥餡，還吃得到黃金柚子乾。

好丘再度攜手全家跨界合作推出2款新品，首推這顆「柚香檸檬奶酥貝果」，選用帶有堅果香氣的印度阿薩姆紅茶茶葉，細磨成粉後揉入貝果麵糰中，讓貝果體帶有淡淡紅茶香，搭配綿密加了屏東在地檸檬汁、黃金柚子乾的奶酥餡，大口咬下，口感酸甜清爽，一次就能吃到果香、奶香、茶香，售價39元，即日起於全家門市限定開賣。

▲柚子鳳梨貝果變身成冰棒了。

加碼吃人氣貝果口味「柚子鳳梨」變身成的「鳳梨柚子冰棒」，使用台灣鳳梨結合韓國柚子醬夾心餡製成，且特意以「水冰」作為主要基底，透過6至8小時不斷翻拌，讓快要結成硬冰的汁液呈現鬆軟度，接著加入鳳梨果粒增加咀嚼口感，每支49元，於好丘信義店、圓山店、東門店及全家全門市通通能買到。

▲7-11超夯優菓甜坊摩摩喳喳甜湯回來了。（圖／業者提供）

▲加碼喝全新甜品「優菓甜坊楊枝甘露」。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也有2款甜湯等喝，其中，去年一開賣就登上系列銷售第1名、銷量可堆疊213座台北101的「優菓甜坊摩摩喳喳甜湯」，今年也重磅回歸，找來五星泰籍名廚阿明師聯名合作，以獨特配方搭配香濃椰奶與豐富配料，每一口都超滿足，售價65元。

另一款則是今年新推出的清爽系甜湯「優菓甜坊楊枝甘露」，特選香濃芒果泥搭配酸爽紅柚果肉，加上椰果波羅蜜、Q彈蒟蒻小晶球增添咀嚼口感，完美還原經典港式甜湯風味，售價65元。