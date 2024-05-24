▲「峴港洲際陽光半島度假酒店」被譽為此生必住、亞洲最美飯店，擁有超美私人棕櫚沙灘、無邊際泳池、懸空斗笠景觀餐廳等亮點。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／越南報導

越南峴港擁有「東方夏威夷」之稱，迷人的海岸線吸引成千上萬的旅人到訪，而在峴港市東北區的山茶半島上，就藏著一處超奢華渡假天堂！酒店所有客房正對無敵蔚藍海景、四周叢林包圍，彷彿住進與世隔絕的秘境，且酒店還打造超美懸空斗笠景觀餐廳、無邊際泳池，甚至還有私人沙灘，絕對是此生必住的酒店。

▲「峴港洲際陽光半島度假酒店」座落山茶半島，彷彿與世隔絕的仙境，讓每位來到的旅人都能享受最私密的渡假時光。（圖／峴港洲際陽光半島度假酒店提供）

「峴港洲際陽光半島度假酒店（InterContinental Danang Sun Peninsula Resort）」隸屬於洲際酒店集團，於2012年6月開業，被譽為「亞洲最美飯店」、「此生必住飯店」，還曾連續3屆蟬聯「世界頂級豪華度假村金獎」。

▲酒店位於山茶半島的至高點，總共分為4層，分別為天堂、天空、大地、海洋。（圖／記者周姈姈攝）

「峴港洲際陽光半島度假酒店」座落山茶半島的至高點，山茶半島是越南僅存的沿海雨林，同時也是紅腿白臀葉猴、獼猴、100種鳥類、50種蝴蝶與多樣植物的家園，特別要提及「紅腿白臀葉猴」，此為瀕臨絕種的靈長類動物，目前半島上約只剩下2000多隻，數量非常稀少且珍貴，待在酒店裡，若是人品大爆發就有機會看見紅腿白臀葉猴的身影。

▲山茶半島也是許多瀕臨絕種生物的棲息地，尤其是「紅腿白臀葉猴」，數量非常稀少，只有夠幸運才能親眼看見牠們。（圖／峴港洲際陽光半島度假酒店提供）

酒店是由世界知名的設計大師Bill Bensley打造的奢華渡假天堂，占地39公頃，依山勢而建，正對迷人的Bai Bac海灣，從高至低分為4層－天堂、天空、大地、海洋；酒店設計主要選用對比強烈的黑白色系，完美融合越南文化特色和自然元素，且酒店裡處處都能看見猴子相關的圖案、擺飾或雕像，這是在致敬生活在山茶半島的紅腿白臀葉猴。

▲酒店色系主要選用黑白色系，完美融合自然元素與越南文化，此為大廳，位於天堂。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼走進大廳會被無敵山海景震撼。（圖／記者周姈姈攝）



▲酒店裡還有Bill Bensley畫廊，主題是越南歷史與自然環境，若有喜歡也可以購買帶回家。（圖／記者周姈姈攝）

身處酒店之中還能深深感受到，不管是房間、設施、一磚一瓦等皆與周邊的自然環境融為一體，這是因為酒店非常致力於保護在地的原生叢林、避免砍伐樹木，還特別來100位景觀設計師和園藝師，共同維護沙灘上的棕櫚林、各種花草樹木，甚至還設立有機花園，栽種蔬菜供廚房使用。

▲▼酒店每個角落都與自然環境融為一體，酒店非常致力於維護島上的原生叢林。（圖／記者周姈姈攝）



峴港洲際陽光半島度假酒店共有201間客房，房型有客房、套房與別墅，所有房型都有陽台，正對一望無際的蔚藍海景，四周環繞茂密的叢林，讓人非常放鬆，甚至有時候調皮又可愛的獼猴還會突然現身，旅人待在房裡就能觀察牠們的一舉一動。

▲此房型為Resort Terrace Suite Ocean View，躺在床上就能看海、叢林。（圖／峴港洲際陽光半島度假酒店提供）



▲房間設計以黑白色系為主，嚴選各種家具、擺飾，非常高級。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼每間房都有大陽台，不過一定要記得上鎖，否則猴子會跑進房間作亂、吃東西。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼浴室寬敞大器，提供齊全的備品，還設有雙洗漱台、超大雙人浴缸，能一邊看海一邊泡澡。（圖／記者周姈姈攝）

▲獼猴有時候會來房間外活動，旅客可以待在房裡透過窗戶近距離觀察牠們。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼別墅位於更隱密的角落，提供24小時管家服務。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼別墅擁有幾間房就會有幾個私人泳池，房間正對整片藍海。（圖／記者周姈姈攝）



▲別墅裡的房間設計超浪漫，背對山景、正對海景。（圖／記者周姈姈攝）

▲別墅還擁有非常大的客廳。（圖／記者周姈姈攝）

▲別墅裡的私人泳池。（圖／記者周姈姈攝）

▲別墅裡有景觀大陽台。（圖／記者周姈姈攝）



看到這裡也許你會想，酒店分為4層，那到每一層都要爬山嗎？峴港洲際陽光半島度假酒店直接在山裡打造超酷的「Nam Tram纜車」，車廂以越南傳統竹籃船為設計概念，屋頂則是越南斗笠，且每台纜車都有猴子雕像，24小時提供服務，讓旅人隨時都能穿梭在天堂與海洋之間。

▲酒店裡的主要交通工具是「纜車」，24小時服務，方便旅客穿梭在天堂與海洋之間。（圖／記者周姈姈攝）



▲纜車設計融合越南文化特色，屋頂是斗笠，車廂則是竹籃船。（圖／記者周姈姈攝）

▲搭纜車上山下海，每一刻都能欣賞不同的景色。（圖／記者周姈姈攝）

▲纜車還有一個可愛的小細節，是猴子掌舵的雕像。（圖／記者周姈姈攝）

酒店的公共設施更是豐富，光是戶外泳池就有3個，其中，超美無邊際山海景泳池「Long Pool」，全長50公尺，泡在一片沁涼之中能眺望眼前整片無敵海景以及隨風搖曳的棕櫚林，轉個身，又能欣賞翠綠的半島山景以及層層堆疊的客房，讓人想待得更久，繼續享受獨有的美好時光。

▲「Long Pool」全長50公尺，限定12歲以上才能進入，能眺望整片翠綠山景以及層層堆疊的建築景觀。（圖／記者周姈姈攝）



▲「Long Pool」另一面正對蔚藍海景。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼此為「花園泳池」與「兒童泳池」。（圖／記者周姈姈攝）



綿延700公尺長的私人純白沙灘，也是越南最美的沙灘之一，從日出到日落都能看見無敵大景，白天能在沙灘上的水上運動中心體驗免費的水上活動，例如衝浪、SUP、浮潛、皮划艇等，甚至還可以在專人的指導下親自划越南傳統竹籃船，或是也能暢玩沙灘排球、羽毛球、乒乓球等，下午則能等待超美日落現身。

▲沙灘上有許多棕櫚樹，怎麼拍都超美，渡假感滿分。（圖／記者周姈姈攝）



▲酒店擁有綿延700公尺長的私人沙灘，沿著沙灘漫步超級放鬆，無時無刻都被無敵海景包圍。（圖／記者周姈姈攝）

▲什麼事都不做，躺在沙灘上也是超Chill。（圖／記者周姈姈攝）

▲日落時分會有超夢幻夕陽。（圖／記者周姈姈攝）

另外，酒店還有提供超奢華的SPA、美足美甲服務，還有24小時開放的健身房，可額外預約瑜珈、冥想等體驗，以及小朋友最喜歡的兒童俱樂部；酒店每天也都有提供免費接駁車至峴港（早上08:30）或會安古城（早上08:30＆下午15:00），需提前預約。

▲24小時開放的健身房就在Long Bar附近，還可預約瑜珈、冥想體驗。（圖／記者周姈姈攝）



至於餐飲，酒店裡共有5間餐廳、酒吧，其中，「CITRON」位於天堂，是超人氣懸空景觀餐廳，分為室內座位區以及超搶手的戶外斗笠造型懸空座位區；CITRON提供自助式早餐，餐點有越南菜、西餐以及其他亞洲菜系，另外也有販售越南河粉、會安雞飯等在地料理，搭配越南咖啡、椰子咖啡根本超絕配。

▲「CITRON」位於天堂，是非常受歡迎的景觀餐廳，懸空斗笠造型的座位超搶手。（圖／記者周姈姈攝）

▲CITRON門口也有猴子雕像。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼懸空斗笠座位的靈感來自越南傳統斗笠，漂浮在山坡上，能遠眺海景、山景。（圖／記者周姈姈攝）



▲CITRON室內座位。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼CITRON的自助式早餐非常豐盛。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼早餐吃得到現煮的越南河粉、現做的越南麵包。（圖／記者周姈姈攝）



▲CITRON自早上6點開始營業，若早點來有機會馬上入座懸空斗笠造型座位區，但如果晚來，只能照順序候位。（圖／記者周姈姈攝）

▲早餐時段會有服務人員來桌邊詢問是否要喝咖啡，一定要喝一杯好好享受。（圖／記者周姈姈攝）



「BAREFOOT」位於海洋，距離沙灘僅幾步之遙，主要提供燒烤海鮮拼盤與烤肉等餐點，旅人能在海風相伴下享受美食，微醺渡過最幸福的時光。

▲▼「BAREFOOT」位於沙灘旁，晚上點燈非常有氣氛。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼BAREFOOT販售各式烤海鮮、烤肉，披薩也是十分美味。（圖／記者周姈姈攝）

「Long Bar」也同樣位於海洋，就在沙灘旁，長達50公尺，目前是越南最長的酒吧，提供各式酒類與小點；Long Bar設計風格受到法國時代建築啟發，主要選用黑、白色系，再以明亮的黃色點綴，座位的設計也是別出心裁，除了有沙發區，還有衝浪板桌椅和以竹籃船為靈感的搖椅，旅人能在這渡過慵懶的一天。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



▲酒店裡的「Long Bar」是目前越南最長的酒吧，長達50公尺，正對沙灘。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼座位設計非常用心，有以竹籃船為靈感的搖椅，還有衝浪板桌椅。（圖／記者周姈姈攝）

▲Long Bar販售各式調酒與小點。（圖／記者周姈姈攝）



▲Long Bar也有戶外座位，可以一邊小酌一邊看海。（圖／記者周姈姈攝）

現在來越南玩也很方便，搭飛機只要2個半小時就抵達，不管是自由行或跟團，都能玩得超過癮！如果不想燒腦安排行程，可樂旅遊就推出越南峴港奢華五日遊，行程包含黃金佛手橋、巴拿山纜車、迦南島竹桶船等知名景點，還能入住峴港洲際陽光半島度假酒店1晚、會安五星新世界飯店2晚，現在預訂第2人還可享早鳥優惠。