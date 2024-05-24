知卡宣夏日戲水7 ／6啓動！全面整修新增泡沫機 　晚間搭配光雕秀

▲花蓮知卡宣親水公園目前正進行園區整修，全力打造舒適安全的活動環境。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮知卡宣綠森林親水公園113年夏日戲水活動訂於7月6日至8月26日盛大展開！縣長徐榛蔚表示，知卡宣公園正進行整修整理，將迎來更加舒適的新面貌，歡迎全國民眾暑假期間全家大小一起上山下海玩花蓮，一起共度美好的夏日時光。

縣長徐榛蔚表示，感謝全國民眾對於知卡宣夏日戲水活動的支持，每年皆有超過10萬民眾入園同歡，花蓮縣政府除例行保養外，今年度針對已啟用多年的各項戲水設施進行全面整修，全力使遊客遊憩期間能享有安全舒適的空間，此外，今年戲水區也將新增互動泡沫機，以歡樂泡泡水世界與民眾互動；而每日傍晚至晚上8時閉園，在種子圖書館及中央圓環等場域還有以「歡樂.戲水.鯨魚」為主題的光雕秀，隨星空伴民眾享受夜間的光影藝術之中，持續打造花蓮最多元趣味的遊憩園區。徐榛蔚說，感謝鄉親們在知卡宣公園施工期間的配合，造成日常活動的不便，請鄉親們多加見諒。

農業處長陳淑雯說明，今年知卡宣戲水活動比照去年收費機制，開放期間為7月6日至8月26日每天上午9時至下午5時，每週二及開放日的中午12時至下午1時30分為戲水區休息時間，請預計前來戲水民眾務必確認開放時間。另為維持水池衛生安全，入池前請務必穿戴泳裝及泳帽並遵守現場救生人員指揮，以及自身防疫務必自主性管理，並請家長隨時注意孩童狀況，未滿12歲孩童入池時，請務必全程陪同，避免危險發生。後續相關活動資訊及消息公布皆可至知卡宣綠森林親水公園粉絲專頁查詢。陳淑雯補充，請民眾特別注意，因應入園民眾的反饋建議，今年休園日將從週一調整至週二。

縣長徐榛蔚指出，花蓮是一年四季皆適合出遊造訪的美麗城市，花蓮縣政府也在暑假期間準備了各式精彩節目迎接遊客到來，7月6日知卡宣戲水活動開鑼，7月13日到8月11日紅面鴨FUN暑假，7月19日到21日太平洋南島聯合豐年節，人氣滿滿的夏季限定活動，歡迎大家一起到花蓮留下美好回憶。

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