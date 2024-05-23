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快翻衣櫃！「穿動物花紋或迷彩衣服」玩樂園　門票下殺5.8折

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲只要穿動物花紋或迷彩衣服來六福村玩，即可享優惠票價699元。（圖／六福村提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

快翻衣櫃了！就有樂園自即日起推出服裝優惠，只要「穿著動物花紋或迷彩衣服」，即可享優惠票價699元，相當於原價1199元打5.8折；另外，樂園還祭出周年慶優惠，只要與樂園同年出生，門票直接下殺450元，趕快揪朋友一起來玩。

六福村即日起至6月23日推出「動物派對一起來狂歡」優惠活動，只要穿著動物花紋（豹紋、斑馬紋等）或迷彩衣服，即可享優惠票價699元（原價1199元），相當於5.8折，現在就趕快翻翻衣櫃找衣服了。

六福村也為喜愛動物的民眾規劃豐富的活動，例如能搭乘蒸汽火車一覽非洲草食動物悠閒生活，還有可以觀賞氣勢十足猛獸們的猛獸巴士；假日上午11：00在非洲部落「草原聚場」舉辦動物見面會，可以看到紅鶴優雅走台步、灰鸚鵡學貓叫以及侏儒山羊俏皮奔跑，下午還有2場導覽，分別是15：00的黑熊導覽，與15：30的狐獴家族導覽，千萬別錯過保育員的解說時間。另外，每日下午14：00還有「星際狂想曲」大遊行（周二停演）。

▲▼六福村推出狐獴家族導覽。（圖／六福村提供）

▲假日下午還有2場導覽，分別是15：00黑熊導覽、15：30狐獴家族導覽。

另外，六福村今年適逢45周年慶，即日起至6月30日再加碼「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，六福村自1979年開始營運，活動期間只要是1979年(民國68年)出生的民眾，需出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。

▲▼馬拉灣。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲全台最大水樂園「馬拉灣」自即日起至10月13日開園，至6月10日前還可享「雙人999元」優惠。（圖／麗寶樂園渡假區提供，下同）

若想玩水就衝麗寶樂園渡假區－馬拉灣！即日起至10月13日開園，馬拉灣今年以「台灣LV包」茄芷袋的紅綠藍經典三原色的配色，設計多個台味打卡點、裝置藝術，在端午節連假與暑假期間也將舉辦多場台式趣味活動，並在6月10日前推出「雙人999元」優惠（原價2600元），可選暢玩馬拉灣或探索世界，等於每人只要500元，提醒需加入麗寶樂園渡假區會員才可享門票優惠。

馬拉灣共有11項水上設施，全年齡都能玩，其中有東南亞最大的露天人工造浪池「大海嘯」，可掀起3公尺高的巨浪，酷涼的浪花一波波襲捲而來，絕對是最獨一無二的玩水體驗！另外也推薦必玩「阿酋彎」互動式親水城堡，藏著各式親水機關，走迷宮打水仗，酋長水桶的淋漓洗禮天天都是潑水節，「巫師飛艇」則是極速擺盪的巨大U型滑板，「極速勇士」是高空快速滑水道，遠遠就能聽到高分貝尖叫，當然還有戀愛巴士水上版的「漂漂河」，躺在游泳圈上順著河流漂移，悠悠然穿越熱帶叢林與瀑布流水，仰著頭欣賞蔚藍天空，放鬆又好玩。

▲▼馬拉灣 漂漂河。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲馬拉灣共有11項水上設施，此為「漂漂河」，躺在泳圈上順著河流漂移，放鬆又好玩。

關鍵字： 六福村 變裝優惠 服裝優惠 樂園優惠 門票優惠 親子旅遊

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