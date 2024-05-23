4旅遊電商出國優惠！日本機票6999起、樂園買1送1　追青森睡魔祭

▲青森睡魔祭。（圖／AsiaYo提供）

記者蔡玟君／綜合報導

旅展即將到來，旅遊電商也紛紛推出旅展優惠。AsiaYo即日起至5月底推出國內外商品折扣優惠，再搶獨家限量66折訂房折扣碼，更首度推出團體旅遊行程，帶旅客前往日本看一年一度青森睡魔祭；Klook則祭出日本環球影城門票買1送1、一日遊10元起優惠。

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

AsiaYo

AsiaYo推出「AsiaYo爆睡祭」超值優惠即日起至5月底，於AsiaYo 預定國內外指定住宿、露營、團體行程、郵輪等，使用APP輸入專屬折扣碼即可享有優惠，周周再搶獨家限量66折訂房折扣碼，每筆訂單最高上限可折3000元。於5月31日前下預訂住宿或行程，可再參加AsiaYo「爆睡祭」活動，回填表單即有機會抽中萬元旅遊津貼。

平台首次推出團體行程，包含東北6大祭中的「青森睡魔祭」與「秋田竿燈祭」團體行程，每人最低4萬9990元起，活動期間輸入折扣碼每人最多再折2500元。郵輪新航線「名勝世界壹號」強勢回歸，早鳥最高現折6000；國內住宿、露營滿3000折200；海外日韓泰訂房滿5000折250。

▲日本環球影城。（圖／記者謝盛帆攝）

Klook

旅遊電商Klook線上旅展將從5月23日至6月6日登場，並推出天天買1送1、天天搶10元優惠、首單eSIM免費、商品88折、飯店租車鐵路88折優惠，想撿便宜可要把握。

▲東京華納兄弟哈利波特影城開幕後就成為最受歡迎的景點之一。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook線上旅展期間，每日上午11點準時瘋搶買一送一優惠，從最熱門的日本環球影城、曼谷水上市場一日遊、首爾樂天世界等，此外，旅客還能以最低10元、最多20元不等的銅板價，搶到出遊必朝聖的東京哈利波特影城、峴港巴拿山一日遊門票或旅遊行程。

線上旅展期間首次下單並訂購指定日韓泰eSIM，輸入限量優惠碼「NEWTWSIM」，即可免費獲得五天每日500MB的eSIM一張，也能自行加價升級無限制流量等方案，在此期間，平台全球商品一率88折，最多可折200元。

▲旅遊電商推出到日本福島機票6999元起。上圖為福島大內宿。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday

KKday歡慶10周年，即日起至6月3日再推優惠，包括法國迪士尼樂園、新加坡濱海灣花園、曼谷Safari野生動物園等門票45元起，還有海外一日遊買1送1，想搶機票，到日本玩只要6999元起。

▲新加坡濱海灣花園。（圖／KKday提供）

KKday宣布在活動期間每天下午1點，分別推出1折限量搶購活動，包括富士山一日遊、韓國猛男秀、新加坡濱海灣花園、曼谷Safari野生動物園、法國巴黎迪士尼樂園等，最低銅板價45元起。

▲泰國曼谷王權瑪哈納功觀景台。（圖／KKday提供）

隨著暑假旅遊旺季即將到來，平台也推出限量越南富國島來回機票9999元起、日本福島機票6999元起優惠，以及「韓國京畿道和談林一日遊」、「曼谷大城府野生動物園一日遊」、「越南會安古鎮一日遊」、「花蓮遠雄海洋公園門票」等商品買1送1。

▲旅遊電商推出台灣虎航全航線9折優惠 。（圖／記者蔡玟君攝）

LINE旅遊

迎接下半年旅遊熱潮，旅遊業者們紛紛推出優惠。LINE旅遊即日起至6月3日舉行「2024春季線上旅展」，包括住宿最高可享LINE POINTS 10% 點數回饋、台灣虎航全航線最高9折等，旅遊電商KKday則搭上澎湖國際海上花火節今年的航海王主題，推出澎湖旅遊體驗商品最低59折起優惠，並加贈「航海王冰淇淋」折扣券。

▲訂JR PASS也可享有點數回饋。（示意圖／記者蔡玟君攝）

日本向來是台灣人出國首選，根據平台觀察，過去一年，平台上出國旅遊的日本訂房率佔比高達50%，為此，本次線上旅展更針對哈日的用戶，首度推出JR PASS LINE POINTS 5% 點數回饋優惠。

透過此次線上旅展，旅客於指定日期期間透過LINE旅遊進入Agoda、Booking.com等網站訂房，享有10% 點數回饋；於Trip.com機票2%折扣、Klook 全站商品最高7%點數回饋；此外，自5月14日起至5月19日期間，推出台灣虎航全航段獨家最高9折的限時優惠價。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）