「關渡碼頭貨櫃市集」14攤、營業時間一次看！每晚有景觀噴泉

▲關渡碼頭腹地更大、市集也增加了更多的主食類餐點。（圖／翻攝自戀戀水綠 臺北水利，攝影：曹正邦）

記者彭懷玉／台北報導

台北最新打卡點來了！關渡碼頭貨櫃市集昨（21日）正式開幕，水利處稱是「2.0升級版」，與大稻埕貨櫃碼頭相比，關渡碼頭腹地更大、也增加更多的主食類餐點，還新增加大版景觀噴泉，可以迎著淡水河風、遠眺觀音山景和關渡大橋，一次收進夕陽和星空美景，享受夏夜的放鬆時光。

▲關渡碼頭貨櫃市集2層樓的座位區共有14家攤位進駐，包含金色三麥精釀啤酒、打卡咖啡等。（圖／台北市水利處提供，攝影：曹正邦）

關渡碼頭貨櫃市集21日迎賓，2層樓的座位區一共有14家攤位進駐，包含金色三麥精釀啤酒、打卡咖啡、 Zero G（甘答門熱狗堡）、南韓大雞、隱樓義大利麵吧、J.Burger美式漢堡、餉賀鍋物料理、泰式料理泰雁、GIKI沖繩飯糰、MK PIZZA BAR、 noworries創意調酒等。水利處透露，即將有串燒、拉麵等新店家入駐。

▲水利處認為，關渡因地理位置不受颱風帶來的防汛限制，可以提供更完善的設施和環境。（圖／台北市水利處提供，攝影：曹正邦）



鑑於複製2020年大稻埕貨櫃碼頭市集成功經驗，關渡碼頭貨櫃市集又有何突出之處？台北市水利處認為，關渡碼頭貨櫃市集是大稻埕碼頭貨櫃市集2.0升級版。相比大稻埕，關渡因地理位置不受颱風帶來的防汛限制，可以提供更完善的設施和環境。大稻埕是台北最古老的人文薈萃之地，而關渡碼頭著重營造生態環境和親子遊樂的元素，同時，也增加了更多主食類的餐點，滿足不同客群需求。

▲關渡碼頭貨櫃市集6到9月每晚7點到10點有景觀噴泉。（圖／台北市水利處提供）

去年水利處完工關渡碼頭周邊改善工程，現場增設戲砂區及體健設施，還有加大版景觀噴泉，點亮關渡夜晚，初期將在潮汐允許航行的情況下，配合活動免費讓民眾體驗大稻埕至關渡碼頭的航班。另外，每周三晚上有駐唱表演，周五及周六夜晚更有演唱或DJ秀；若在天候因素允許下，周末六日會有小朋友最喜歡的泡泡秀、氣球魔術、小丑雜耍等活動。

▲關渡碼頭貨櫃市集營業至晚上10點 。（圖／台北市水利處提供，攝影：曹正邦）



關渡碼頭貨櫃市集

地點：關渡棧橋碼頭（北投區知行路360-1號）

交通方式：搭捷運至關渡站下，轉搭北市公車紅35、小23至關渡碼頭站，或從捷運站徒步13分鐘可達。

營業時間

周一至周五：下午4點-晚上10點

周六、周日：中午12點-晚上10點



關渡碼頭景觀噴泉

噴水時間：6到9月每天晚上7點到10點