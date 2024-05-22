身穿紅或藍「海陸套餐升級鮑魚海鮮盤」　就饗鐵板燒推報稅季特惠

▲2人以上相伴同行，穿紅或藍色服飾，到就饗鐵板燒消費2客單人海陸套餐，可免費升級「鮑魚海鮮盤」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

5月報稅季，荷包瘦一圈，王品集團旗下「就饗鐵板燒」送上小確幸，除了指定單人套餐送蔥蛋之外，只要穿紅色或藍色服飾，到店消費2客單人海陸套餐，海鮮盤皆可免費升級為「鮑魚海鮮盤」。

▲「就饗鐵板燒」平日限定內用「沙茶梅花豬肉套餐」或「沙茶雪花牛肉套餐」特價288元。（圖／王品提供）

王品旗下「就饗鐵板燒」為辛苦的上班族送上小確幸，周一至周五平日，來店內用「沙茶梅花豬肉套餐」或「沙茶雪花牛肉套餐」，免費附上一份蔥蛋，特價288元，同樣可享2種時蔬免費續，白飯、飲料歡樂吧吃到飽。

此外，就饗人氣最高的單人海陸套餐408元起，可選擇份量十足的牛排、豬排與雞腿排，並附上2種海鮮的獨享海鮮盤，7月31日前，2人（含）以上相伴同行，穿紅色或藍色服飾，到店消費2客單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級成為鮑魚海鮮盤。

▲「青花驕」首度推出平日雙人商業午餐，現享89折優惠。（圖／王品提供）

「青花驕」即日起全台9家門店（不適用台北中山北店）首度推出雙人商業午餐，於周一至周五下午16點前到店內用，套餐包含2人份麻辣湯底、肉品3選1、丸類3選1、附食2選1和飲料1壺，可享89折優惠價1,199元。

▲丸亀製麺今天還有「豚骨烏龍麵（中）買一送一」優惠。（圖／丸亀製麺提供）

喜歡吃烏龍麵的朋友把握最後機會，丸亀製麺的快閃優惠到今天，出示官方FB按讚畫面，即享「豚骨烏龍麵（中）買一送一」，等於平均1碗麵只要72元。另外，品牌也推出新商品「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」，可同時享用軟嫩豬腹肉和日式香料豬絞肉。