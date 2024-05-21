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東台灣最難訂位法餐台北吃得到　台東慢食展主廚餐桌5／23登場

▲Sinasera 24。（圖／取自Sinasera 24臉書）

▲Sinasera 24參加「台東慢食X有機友善農產市集」。（圖／取自Sinasera 24臉書）

記者黃士原／台北報導

「台東慢食X有機友善農產市集」5月23日起一連4天在遠東SOGO忠孝館登場，除了台東慢農品牌、慢食店家之外，還有3家知名餐廳帶來的主廚餐桌饗宴，其中1家還是有東台灣最難訂位的Sinasera 24。

5月23日登場的「台東慢食X有機友善農產市集」為期4天，現場有22組慢農品牌，都是台東最優質的有機、友善農人，以關懷土地為出發點生產食材，將最鮮美的臺東特色食材直送家戶餐桌；19組慢食店家則是秉持慢食原則，把對料理、土地的愛一同攜上台北。8組慢生活參展業者，以來自各地的風格選物品牌與島東風味連結。

▲Podium-島嶼夏日海鮮。（圖／取自SOGO網站）

▲Podium參加「台東慢食X有機友善農產市集」主廚餐桌，菜單結合夏季漁鮮蔬果。（圖／取自SOGO網站）

市集集結全台6家製鹽職人、醬油與鹽麴達人，從彰化的炭烤竹鹽、布袋的日曬鹽、恆春半島馬尾藻鹽、台東煮海鹽、樹上的植物鹽，到綠島深層珊瑚礁鹽。

此次最大亮點則是3家知名餐廳帶來的主廚餐桌饗宴，以法式料理為手法的無菜單私廚Podium，菜單結合夏季漁鮮蔬果，餐價2580元；位於台東長濱南竹湖部落的法式餐廳Sinasera 24有東台灣最難訂位餐廳稱號，這次套餐以不同的花與香氣，穿插菜餚之間，餐價4200元；蓋亞那工作坊主廚Ibu則是把布農族豐富的原生種穀糧套餐帶來台北，餐價1800元。

▲主廚餐桌饗宴時間與費用。（表／記者黃士原製）

▲台北捷運攜手有趣市集推出「微糖生活節」，5月的每周五、六、日在心中山線形公園均有擺攤。（示意圖／記者彭懷玉攝）

另外，台北捷運攜手有趣市集推出「微糖生活節」，5月的每周五、六、日均有擺攤，集結甜點、餐食及文創店家，每周均超過70個攤位，包含入口銷魂的「蛋塔先生」，製作出黑糖麻糬、金沙芋泥等10多種口味，「稻町森法式甜點舖」可品嚐道地可麗露、馬卡龍，「Devil&Angel-惡魔天使餐車」吃得到人氣肉餡捲餅等。
 

關鍵字： 美食雲 東台灣最難訂位法餐 台東慢食有機友善農產市集 Podium Sinasera 24 蓋亞那工作坊

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