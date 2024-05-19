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4家姓名優惠一次看！叫「屈原」吃火鍋免費　有「榮」Buffet打5折

▲▼新竹第2家店！千葉火鍋忠孝店試營運中　5/12前訂位成功送生蠔。（圖／千葉火鍋提供）

▲姓名中同時有「屈原」2字，吃千葉火鍋免費。（圖／千葉火鍋提供）

記者黃士原／台北報導

除了身分證優惠之外，愈來愈多的餐飲業者推出姓名對對碰促銷活動，像是同時有「屈原」2字免費吃火鍋，如果有「長榮鳳凰」其中1字，飯店Buffet用餐直接5折。以下就整理4家餐廳的活動內容，快看看自己是不是那位幸運兒。

▲姓名有「長榮鳳凰」任2字，可免費吃桂冠自助餐廳。（圖／礁溪長榮鳳凰提供）

長榮鳳凰酒店（礁溪）

長榮鳳凰酒店（礁溪）歡慶14周年，要招待「長榮鳳凰人」免費吃到飽，5月21日起至6月30日止，只要2人以上同行用餐，其中1位名字裡有「長、榮、鳳、凰」任2字者，本人可以免費吃桂冠自助餐廳（全時段）或煙波亭火鍋，名字若對其中1字者，也可享有5折優惠。

▲「享千葉火鍋」有12種湯底可選擇。（圖／千葉提供）

千葉火鍋

主打吃到飽的千葉火鍋，6月8日至6月10日推出端午節限定活動，只要姓名中同時有「屈原」2字，到全系列品牌（千葉、新千葉、享千葉）吃火鍋免費。業者表示，林屈原、張原屈、屈中原都符合資格，如果只中1字也有85折優惠。

千葉6月同樣也有壽星優惠，持VIP卡至千葉火鍋用餐，壽星本人5折，享千葉火鍋75折，新千葉火鍋A、B餐85折優惠。沒有VIP卡的壽星也有優惠，千葉火鍋打85折，享千葉火鍋9折。

▲王品牛排母親節推出尋人活動，媽媽姓名中1字，帝王蟹免費吃。（圖／王品牛排提供）

王品牛排

母親節尋人活動持續到5月31日，只要媽媽姓名中有「真、心、謝、禮」任一同音字，例如「珍／貞」、「欣」、「李」等，到全台分店內用消費2客套餐，出示證件，即送1375元的「起司焗烤帝王蟹」1份。另外，5月31日前，到門店內用消費2客套餐，並出示優惠活動畫面，送白酒奶油海大蝦佐干貝1份。

▲姓名中「英迪格」任一字，早午餐第2份半價　。（圖／高雄英迪格提供）

高雄英迪格酒店

為體恤上班族及週末出遊的樂活族，每周末11:00至14:00全面提供「主餐7選1睡到自然醒 早午餐系列」，每套售價680元+10%。同時也回饋英迪格好友及在地鄰里，凡姓名中有「英」、「迪」、「格」其中一字，或居住地戶籍地為高雄市的市民，Wok on the Park餐廳享第2份主餐半價優惠，活動持續到5月31日。

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