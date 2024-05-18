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每人每晚只要1417元！爽住2間飯店　免費吃早餐、宵夜、下午茶

▲▼天成文旅-繪日之丘,溫馨家庭房。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

▲「天成文旅-繪日之丘」與「桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店」攜手推出「來嘉趣桃 嘉義桃園雙城遊」住宿優惠，即日起至9月30日開放預訂，最便宜每人每晚只要1417元就能享受。（圖／天成飯店集團提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣好最適合出門玩，現在就開始安排雙城小旅行！嘉義、桃園就有飯店攜手推出雙人住宿優惠，兩館各住1晚下殺5666元起，等於最便宜每人每晚只要1417元，除了能免費享用早餐、宵夜、下午茶之外，再享50多種古早味零食吃到飽，另外，還能獲得觀光農場入場券，吃喝玩樂通通滿足。

天成飯店集團旗下「天成文旅-繪日之丘」與「桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店」攜手推出「來嘉趣桃 嘉義桃園雙城遊」住宿優惠，即日起至9月30日，入住兩館精緻雙人房各1晚下殺5666元起，等於每人每晚最便宜只要1417元；兩人同行先入住其中一家飯店後，就會獲得另一間飯店的住宿券，可另行憑券訂房，不需連續住宿，提醒贈送之住宿券使用效期至9月30日。

預訂「來嘉趣桃 嘉義桃園雙城遊」入住，桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店除了含有自助式宵夜及翌日早餐外，再加碼贈下午茶。

▲▼桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店 精緻客房。（圖／天成飯店集團提供）

▲預訂此專案入住「桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店」精緻客房，可免費享用早餐、宵夜、下午茶。

天成文旅-繪日之丘除含翌日早餐外，再贈三隻小豬觀光農場入場券，平日入住更加碼免費升等溫馨家庭房；不僅如此，天成文旅-繪日之丘還為房客準備專屬茶聚活動，每日下午3點到晚上6點，辦理入住時即可品嚐道地的阿里山高山茶與茶點、現烤鬆餅；另外，房客還能在星空童樂室免費無限吃多達50種以上古早味零食、餅乾與糖果，以及暢玩飛鏢機、SWITCH遊戲機、手足球台等各式趣味小遊戲，開放時間為早上9點到中午12點以及下午3點到晚上10點。

▲▼天成文旅繪日之丘精緻客房。（圖／天成飯店集團提供）

▲此為「天成文旅－繪日之丘」精緻客房，預訂該專案入住就送早餐、觀光農場入場券，再加碼享50多種古早味零食吃到飽。

高雄福華大飯店將在6月迎來27周年慶，並從即日起至6月30日推出一系列住宿、餐飲優惠，其中，住宿直接下殺3.7折，雙人一起來只要3619元，還能免費爽吃早餐Buffet、再送1000元餐飲抵用券；餐飲則有自助餐買大送小、免費送龍蝦／烤鴨等優惠，更多詳細資訊請看《3.7折住星級飯店！免費爽吃早餐Buffet　再送1000元餐飲券》

▲▼尊爵豪華主管房,高雄福華外觀及泳池。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲高雄福華大飯店推出27周年慶住宿、餐飲優惠。（圖／高雄福華大飯店提供）

關鍵字： 天成文旅-繪日之丘 桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店 飯店優惠 住宿優惠 親子旅遊

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