3.7折住星級飯店！免費爽吃早餐Buffet　再送1000元餐飲券

▲高雄福華大飯店推出27周年慶住宿、餐飲優惠。（圖／高雄福華大飯店提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

便宜住飯店、爽嗑美食！就有星級飯店即日起開賣一系列住宿、餐飲優惠，其中，住宿直接下殺3.7折，雙人一起來只要3619元，還能免費爽吃早餐Buffet、再送1000元餐飲抵用券；餐飲則有自助餐買大送小、免費送龍蝦／烤鴨等優惠，趕快把握機會享受了。

高雄福華大飯店將在6月迎來27周年慶，即日起至6月30日祭出豐富的住宿、餐飲優惠！住宿首選「夏日食住同歡 周年慶住房專案」，周日至周五平日雙人入住豪華雙人房只要3619元（官網原價9680元），專案搭贈麗香苑豐富自助早餐2客，再送全館餐飲1000元抵用券，若於周六入住，每房需加收900元；住宿期間皆可免費使用5F兒童遊戲室、游泳池、健身房等多項設施，免費停車、館內用餐可享平日85折/假日9折等優惠。

▲麗香苑自助餐推出「買大送小」優惠，1位大人帶1位7歲以下孩童來，孩童可免費用餐。



至於周年慶餐飲優惠，麗香苑自助餐推出買大送小，不論平假日只要1位大人帶1位7歲以下孩童用餐，就免費招待兒童，現省250元起，另外最受熟齡族喜愛的平日輕西餐，65歲以上可享優惠價499元還免一成服務費；而在飯店30樓以新鮮食材及頂級肉品海鮮著稱的Smile One精緻涮涮鍋，則有消費滿3000元即送波士頓龍蝦1隻兌換券(價值1780元)。

深受饕客喜愛的江南春上海料理餐廳目前正進行全新改裝，為了讓喜愛江南春的民眾在改裝期間還能一嚐掛爐烤肥鴨的風味，江南春於每周四至周日於5樓彩悅廳營業，周年慶期間加碼推出招牌烤鴨買1送1，內用單點消費滿3000元含烤鴨料理，即可獲贈1張烤鴨兌換券，此兌換券可在江南春改裝完工後至全新餐廳使用；珍珠坊廣東料理餐廳也同步推出限定港式甜品買1送優惠。

▲江南春超人氣招牌「明爐烤肥鴨」下殺買1送1。



▲HOVII Café推出指定熱賣料理優惠價270元，品項包含干貝黑松露燉飯、小卷海鮮義大利麵、青醬雞腿義大利麵等。

位於飯店1樓的網美打卡熱點HOVII Café，也因應周年慶祭出指定料理優惠價270元，像是干貝黑松露燉飯、小卷海鮮義大利麵、青醬雞腿義大利麵、麻油雞松露燉飯等熱賣款通通下殺270元爽吃；七賢吧則是有指定啤酒買2送1及烈酒6折起優惠。

而5月為報稅季，想必繳稅後荷包一定大失血，嘉義「天成文旅-繪日之丘」即日起至6月30日推出「報稅季平日1泊2食」住宿優惠，可在5月19日至6月30日期間之周日至周四入住，可享經濟客房2200元起、親子溫馨溜滑梯四人房5500元起，等於最低每人只要1100元，即可入住1晚以及免費爽吃早餐、宵夜以及50多種古早味零食，詳細資訊可看《爽吃早餐、宵夜！「每人只要1100元」住飯店 還有50種零食免費吃》。

▲5月報稅季，嘉義最美飯店「天成文旅-繪日之丘」特別推出平日1泊2食優惠。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

