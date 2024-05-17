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「2024碧潭水舞」60米寬、16米高超壯觀！首次邀優人神鼓滂薄開展

▲「2024碧潭水舞」今（17日）晚正式揭幕。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2024碧潭水舞」今（17日）晚7點由優人神鼓演出，為活動揭幕。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2024碧潭水舞」今（17日）晚6點45分正式揭幕，7點由「優人神鼓」帶來氣勢滂薄的人水共舞演出，後方的水舞寬60公尺、最高水柱達16公尺，場面十分震撼人心。

新北市長侯友宜表示，碧潭水舞連續9年在新店溪水域施放演出，今年水舞首度新增「優人神鼓」演出，人水共舞成為新亮點，歡迎各界來到碧潭觀光、欣賞為期107天的水舞秀。

▲「2024碧潭水舞」今（17日）晚正式揭幕。（圖／新北市觀旅局提供）

▲後方的水舞寬60公尺、最高水柱達16公尺，場面十分震撼人心。（圖／新北市觀旅局提供）

國際級台灣品牌團隊「優人神鼓」以武術、舞蹈，加上如萬馬奔騰的鼓聲，搭配後方躍動的水舞，展現磅礡、多層次的聲光效果，表演為柔情的水舞增添威武的氣勢，現場民眾驚呼連連。觀旅局透露，今年水舞廠商跟往年不同，水舞範圍寬60公尺、最高的水柱達16公尺。

▲「2024碧潭水舞」今（17日）晚正式揭幕。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2024碧潭水舞」今（17日）晚正式揭幕，5月18日至6月16日間的周末及端午連假，晚間7點均有「青年優人神鼓」加碼表演。（圖／新北市觀旅局提供）

為了延續傳承，還有機會看到「優人神鼓」的年輕學子所組成的「青年優人」表演，5月18日至6月16日間的周末及端午連假，晚間7點均有加碼演出。而第一波300秒碧潭煙火在5月29日、6月5日及6月12日晚間8點施放，第二波煙火預訂於8月14日及8月21日施放，水舞結合巨型水上地景裝置，詳細內容仍在規劃中。

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