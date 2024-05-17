ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「2024碧潭水舞」今起107天登場！5場煙火秀、優人神鼓時間一次看

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火，今年將施放5場、各300秒的煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2024碧潭水舞」今（17日）晚正式揭幕，連續107天展至8月31日止，周末及端午連假的晚間7點，加碼「優人神鼓青年優人」人水共舞演出。第二波地景水舞則從6月22日起上映，將以水舞結合巨型水上地景裝置，給旅客視聽覺雙重饗宴。

「2024碧潭水舞」今晚6點30分開演，至6月16日前，每晚6點30分至9點間，一共有6場展演，每半小時演出1次5分鐘的水舞，最終場為晚間9點。

▲碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2024碧潭水舞」今晚6點30分開演，至6月16日前，每晚6點30分至9點共有6場展演。（資料照／新北市觀旅局提供）

5月18日至6月16日間的周末，以及端午連假的晚間7點還有加碼秀，邀請由「優人神鼓」的年輕學子所組成的「青年優人」，以人水共舞型式進行演出，磅礡氣勢震懾人心。

更精彩的還在後頭！新北市觀旅局透露，第一波碧潭煙火在5月29日、6月5日及6月12日，連續三個周三晚間8點施放長達300秒煙火，搭配水舞表演，可以一次欣賞到煙火在天空和水面相輝映的絢麗畫面。第二波煙火預訂於8月14日及8月21日施放，水舞結合巨型水上地景裝置，詳細時間和內容仍在規劃確認中。

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲第一波碧潭煙火在5月29日、6月5日及6月12日，連續三個周三晚間8點施放長達300秒煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

至於交通管制部分，因碧潭位在捷運綠線新店站旁，呼籲民眾多搭乘大眾運輸前來觀賞，新北市觀旅局指出，煙火施放期間預計會作碧潭吊橋通行管制，以避免過度聚集造成安全疑慮。

▲▼2023大稻埕夏日煙火秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲2023大稻埕夏日節煙火秀。（資料照／記者湯興漢攝）

另外，以煙火秀打響知名度的「北市大稻埕夏日節」也公布了今年的展期，預計會在7月17日至8月10日於延平河濱公園（大稻埕碼頭）舉行，活動搭配妝點遊船，也少不了攤車帶來美食、消暑飲品等，並與在地商圈業者合推專屬優惠。

2024碧潭水舞
展期：5月17日至8月31日

第一波水舞表演
展期：5月17日至6月16日
時間：每晚6點30分至9點間，共演出6場5分鐘水舞

第二波水舞表演
展期：6月22日起則會推出地景水舞，以水舞結合巨型水上地景裝置，時間尚未確定

優人神鼓青年優人人水共舞
展期：5月17日至6月16日
時間：周末假期及端午連假的晚間7點

第一波煙火
施放日期：5月29日、6月5日及6月12日
時間：晚間8點

第二波煙火
施放日期：8月14日及8月21日
時間：晚間8點

關鍵字： 新北市旅遊 新店區旅遊 碧潭 碧潭水舞 2024碧潭水舞 碧潭煙火

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

夏語心辮子頭跳電臀舞　美尻左右狂抖超辣der

推薦閱讀

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

阿里山林鐵42號隧道竣工

阿里山林鐵42號隧道竣工

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡

咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡

時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到

時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

羅浮溫泉泡冷熱泉！穿比基尼免費入場

羅浮溫泉泡冷熱泉！穿比基尼免費入場

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

北台灣最大水樂園要開了！門票1元

Toyz送全台「珍重再見券」這樣領！

盤點「嘉義火車站」周邊美食清單！

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

沒人搶喝！Toyz飲料店現場狀況直擊

雅室牛排桃園藝文店5／18開幕

宜蘭豪華露營區變身「親子景點」

大巨蛋首波14家餐廳名單一次看

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

熱門行程

最新新聞更多

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

阿里山林鐵42號隧道竣工

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡

時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366