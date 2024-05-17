「2024碧潭水舞」今起107天登場！5場煙火秀、優人神鼓時間一次看

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火，今年將施放5場、各300秒的煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2024碧潭水舞」今（17日）晚正式揭幕，連續107天展至8月31日止，周末及端午連假的晚間7點，加碼「優人神鼓青年優人」人水共舞演出。第二波地景水舞則從6月22日起上映，將以水舞結合巨型水上地景裝置，給旅客視聽覺雙重饗宴。

「2024碧潭水舞」今晚6點30分開演，至6月16日前，每晚6點30分至9點間，一共有6場展演，每半小時演出1次5分鐘的水舞，最終場為晚間9點。

▲「2024碧潭水舞」今晚6點30分開演，至6月16日前，每晚6點30分至9點共有6場展演。（資料照／新北市觀旅局提供）

5月18日至6月16日間的周末，以及端午連假的晚間7點還有加碼秀，邀請由「優人神鼓」的年輕學子所組成的「青年優人」，以人水共舞型式進行演出，磅礡氣勢震懾人心。

更精彩的還在後頭！新北市觀旅局透露，第一波碧潭煙火在5月29日、6月5日及6月12日，連續三個周三晚間8點施放長達300秒煙火，搭配水舞表演，可以一次欣賞到煙火在天空和水面相輝映的絢麗畫面。第二波煙火預訂於8月14日及8月21日施放，水舞結合巨型水上地景裝置，詳細時間和內容仍在規劃確認中。

▲第一波碧潭煙火在5月29日、6月5日及6月12日，連續三個周三晚間8點施放長達300秒煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

至於交通管制部分，因碧潭位在捷運綠線新店站旁，呼籲民眾多搭乘大眾運輸前來觀賞，新北市觀旅局指出，煙火施放期間預計會作碧潭吊橋通行管制，以避免過度聚集造成安全疑慮。

▲2023大稻埕夏日節煙火秀。（資料照／記者湯興漢攝）

另外，以煙火秀打響知名度的「北市大稻埕夏日節」也公布了今年的展期，預計會在7月17日至8月10日於延平河濱公園（大稻埕碼頭）舉行，活動搭配妝點遊船，也少不了攤車帶來美食、消暑飲品等，並與在地商圈業者合推專屬優惠。

2024碧潭水舞

展期：5月17日至8月31日

第一波水舞表演

展期：5月17日至6月16日

時間：每晚6點30分至9點間，共演出6場5分鐘水舞

第二波水舞表演

展期：6月22日起則會推出地景水舞，以水舞結合巨型水上地景裝置，時間尚未確定

優人神鼓青年優人人水共舞

展期：5月17日至6月16日

時間：周末假期及端午連假的晚間7點

第一波煙火

施放日期：5月29日、6月5日及6月12日

時間：晚間8點

第二波煙火

施放日期：8月14日及8月21日

時間：晚間8點