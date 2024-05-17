姓名有「長榮鳳凰」任2字免費　對中1字吃Buffet也有5折優惠

▲姓名有「長榮鳳凰」任2字，可免費吃桂冠自助餐廳。（圖／礁溪長榮鳳凰提供）

記者黃士原／台北報導

又有Buffet餐廳推出姓名對對碰優惠了！長榮鳳凰酒店（礁溪）歡慶14周年，只要姓名裡有「長、榮、鳳、凰」任2字，桂冠自助餐廳或煙波亭火鍋吃到飽都能免費。

長榮鳳凰歡慶14周年，要招待「長榮鳳凰人」來享受免費吃到飽，5月21日起至6月30日止，只要兩人以上同行用餐，其中一位名字裡有「長、榮、鳳、凰」任2字者，本人可以免費吃桂冠自助餐廳（全時段）或煙波亭火鍋，名字若對其中1字者，也可享有5折優惠。

▲姓名有「長榮鳳凰」任1字，煙波亭用餐也能打5折。（圖／礁溪長榮鳳凰提供）

桂冠自助餐廳是長榮鳳凰酒店（礁溪）館內Buffet餐廳，提供中、西、日等多國美食，而且早午餐供應時間從上午7點至下午1點，多時段供旅客彈性選擇，即使退房後也能放鬆享用豐富精彩的早午餐。煙波亭則是提供火鍋吃到飽服務，有川味青花椒鍋、新馬叻沙鍋等6種可選。

▲姓名中同時有「屈原」2字，吃千葉火鍋免費。（圖／千葉火鍋提供）

另外，主打吃到飽的千葉火鍋，6月8日至6月10日推出端午節限定活動，只要姓名中同時有「屈原」2字，到全系列品牌（千葉、新千葉、享千葉）吃火鍋免費。業者表示，林屈原、張原屈、屈中原都符合資格，如果只中1字也有85折優惠。