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紅葉蛋糕第三代推新品牌！6／30前快閃新光A8館　只賣4款商品

▲紅葉蛋糕新品牌曝光！6/30前快閃新光A8館。（圖／記者黃士原攝）

▲紅葉蛋糕新品牌曝光！6/30前快閃新光A8館。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

號稱全台首間鮮奶油蛋糕店的紅葉蛋糕，第三代推出新品牌「CREAM CO.鮮奶油有限公司」，即日起至6月30日快閃新光三越信義新天地A8館，只賣1款鮮奶油蛋糕及3款口味的達克瓦茲。另外，紅葉也同步快閃，開賣4款商品，包括台劇《不夠善良》聯名蛋糕。

▲紅葉蛋糕號稱為全台第一間鮮奶油蛋糕店的始祖，至今已營業超過50年。

號稱為全台第一間鮮奶油蛋糕店的始祖，至今已營業超過50年的紅葉蛋糕，雖然沒有時尚精緻的外型，卻以反璞歸真的原始滋味抓住老客人的心。鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕都是店家招牌，綿密不膩口的奶油、鬆軟的海綿蛋糕簡單的搭配，卻讓人就是停不下口。

▲紅葉蛋糕新品牌曝光！6/30前快閃新光A8館。（圖／記者黃士原攝）

▲紅葉蛋糕第三代許孟涵與許孟勳姊弟打造的全新甜點品牌，只賣4款商品。（圖／記者黃士原攝）

即日起到6月30日快閃新光三越信義新天地A8館的「CREAM CO.鮮奶油有限公司」，則是紅葉蛋糕第三代許孟涵與許孟勳姊弟打造的全新甜點品牌，延續自家經典鮮奶油並加入當代創意，現場只販售楓糖桃鮮奶油蛋糕（4吋780元），以及原味、海鹽焦糖、檸檬奶餡3種口味的達克瓦茲（120元至130元）。

▲紅葉蛋糕新品牌曝光！6/30前快閃新光A8館。（圖／記者黃士原攝）

▲紅葉蛋糕也跟著「CREAM CO.」同步快閃，開賣4款商品。（圖／記者黃士原攝）

另外，紅葉蛋糕也跟著「CREAM CO.」同步快閃，開賣4款商品，包括紅烏龍桂花鮮奶油蛋糕（6吋880元）、黑森林蛋糕（6吋790元）、小黑森林蛋糕（切片110元），以及台劇《不夠善良的我們》聯名款─鹹奶油百香檸檬（切片150元）。

記者下午3點30分抵達快閃櫃時，「CREAM CO.」只剩3個楓糖桃鮮奶油蛋糕，3款口味的達克瓦茲全部完售，店員表示，蛋糕每日限量30個，達克瓦茲數量不一定，今天有人一口氣買了70個。紅葉快閃櫃部份，小黑森林蛋糕與鹹奶油百香檸檬也已經賣光，剩2款6吋蛋糕。

▲Libreadry巢屋義式蛋塔。（圖／業者提供）

時尚教主藍心湄最愛的義式蛋塔，現在中南部也吃得到！Libreadry巢屋與野上麵包、傑里麵包、麥嵐綺麵包、莎士比亞烘焙坊合作，除了台北之外，即日起在桃園、新竹、台中、高雄等4家烘焙坊、6家門市開賣，不用到台北就能買到時尚教主口中「超級無敵霹靂酥」的蛋塔。

關鍵字： 美食雲 紅葉蛋糕 CREAM CO.鮮奶油有限公司

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