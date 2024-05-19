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1人2500元起住慕舍酒店！全天候免費Minibar、爽喝酒莊美酒

▲慕舍酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲位於捷運松江南京站附近的慕舍酒店，即日起至6/30推出《依依不舍》住房專案。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

在北市慵懶度假！位於捷運松江南京站附近的慕舍酒店，即日起至6/30推出《依依不舍》住房專案，原價16,800元的客房，平日入住都會客房4,988元起，除有免費供應零食及Mini Bar外，每日下午Wine O’clock時段供應專屬酒莊的美酒，醉了就能直接上床睡。

▲下午5點至6點，住宿貴賓可暢飲專屬樓層酩酒,慕舍酒店酒莊客房,慕舍酒店都會客房。（圖／慕舍酒店提供）

▲▼上圖慕舍酒店都會客房；下圖慕舍酒店酒莊客房。（圖／慕舍酒店提供，下同）

▲下午5點至6點，住宿貴賓可暢飲專屬樓層酩酒,慕舍酒店酒莊客房,慕舍酒店都會客房。（圖／慕舍酒店提供）

《依依不舍》住房專案提供兩種房型選擇，「都會客房」平日為4,988元，假日為5,788元；「酒莊客房」平日價格為5,988元，假日為6,788元，房內除了有免費供應零食及飲品的Mini Bar外，每層樓更設有Super Bar，零食與軟性飲品24小時供應，優雅而恬靜的歐式氛圍，宛如私人客廳與書廊。

▲下午5點至6點，住宿貴賓可暢飲專屬樓層酩酒,慕舍酒店酒莊客房,慕舍酒店都會客房。（圖／慕舍酒店提供）

▲下午5點至6點，住客可暢飲專屬樓層酩酒。

全台第一家與世界頂級7大酒莊聯名的慕舍酒店，以一層樓一酒莊特色，樓層以酒莊命名，並在每日下午Wine O’clock時段供應專屬酒莊的美酒，讓旅客盡情品嚐，像是日本天皇賜名的Kimibandai君萬代清酒，便深獲慕舍旅人的喜愛。此外，頂樓亦有空中酒吧Lounge Vino，除可以品飲精選世界級美酒，和酒店獨創特調雞尾酒外，也會不定期推出特色主題調酒，滿足酒客的小酌雅興。

▲慕舍酒店即日起至4/30推出城市漫旅住房專案,渥達尼斯磨坊米其林星級早餐。（圖／慕舍酒店提供）

▲頂樓亦有空中酒吧Lounge Vino，除可以品飲精選世界級美酒，和酒店獨創特調雞尾酒外，也會不定期推出特色主題調酒。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

不過，該住房專案並未提供早餐，若想品嚐渥達尼斯磨坊米其林星級早餐，一位未稅需加價1,580元，供想度假的民眾參考。

▲威尼斯雲水之都每間客房都擁有文化歷史的主題設計,翡冷翠百花宮客房以歷史、文化藝術為內涵設計，圖為但丁主題房。（圖／雲朗觀光提供）

▲▼翡冷翠百花宮客房以歷史、文化藝術為內涵設計，圖為但丁主題房；威尼斯雲水之都每間客房擁有文化歷史的主題設計，分別獲「米其林星鑰飯店」二星及一星肯定。（圖／雲朗觀光提供）

▲威尼斯雲水之都每間客房都擁有文化歷史的主題設計,翡冷翠百花宮客房以歷史、文化藝術為內涵設計，圖為但丁主題房。（圖／雲朗觀光提供）

若想赴義大利朝聖「米其林星鑰飯店」，義大利米其林指南近日公布名單，義大利共精選出8家三星鑰飯店、31家二星鑰飯店和107家一星鑰飯店。雲朗觀光集團旗下在義大利的兩間飯店「佛羅倫斯翡冷翠百花宮 (Palazzo Portinari Salviati)」獲二星鑰飯店、「威尼斯雲水之都(Palazzo Venart)」獲一星鑰飯店肯定。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 慕舍酒店

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