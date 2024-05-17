時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到　4家開賣烘焙坊名單曝光

▲Libreadry巢屋義式蛋塔。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

時尚教主藍心湄最愛的義式蛋塔，現在中南部也吃得到！Libreadry巢屋與野上麵包、傑里麵包、麥嵐綺麵包、莎士比亞烘焙坊合作，即日在桃園、新竹、台中、高雄等6家門市開賣。

位於台北市大安區的巢屋，新推出的義式蛋塔近期在IG、在社群上爆紅，已是人氣排隊店家。創辦人蔡瑞通表示，蛋塔以法國蒙太古AOP發酵奶油進行千層派皮製作，擁有36階層次的酥脆塔皮。內餡以中澤鮮奶油搭配台灣在地優質蛋品，柔嫩清爽，濃郁不膩口。

▲Libreadry巢屋義式蛋塔內餡，以中澤鮮奶油搭配台灣在地優質蛋品，柔嫩清爽，濃郁不膩口。（圖／業者提供）

為了讓更多人能夠品嘗到義式千層蛋塔，Libreadry巢屋與野上麵包、傑里麵包、麥嵐綺麵包、莎士比亞烘焙坊合作，除了台北之外，即日起在桃園、新竹、台中、高雄等4家烘焙坊、6家門市開賣，不用到台北就能買到時尚教主口中「超級無敵霹靂酥」的蛋塔。

▲法朋門市開賣可頌蛋塔。（圖／取自Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊臉書）

另外，法朋4月底在SOGO復興館快閃2天，除了各式法式甜點與蛋糕之外，還首賣新品「可頌蛋塔」，選用大武山牧場的AA級雞蛋來製作，外皮有如可頌麵包層層酥脆，內餡蛋奶香氣濃郁，擁有滑嫩不膩的口感。活動期間引起搶購潮，後續也接到好多客人詢問，因此店5月初起，每天11點30分在門市販售，但每人限購4顆，而且無法預先保留。