▲「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動開跑！（圖／桃園市政府風景區管理處提供，下同）

生活中心／綜合報導

深化「探索北橫」觀光品牌，串聯「大龍門」觀光廊帶

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，市府團隊從去年迄今已就北橫旅遊廊帶進行多項改善工程，包括北橫遊客中心、慈湖紀念雕塑公園、羅浮溫泉等處，今年亦持續推廣「探索北橫」觀光品 牌，以四季為主軸規劃不同活動，並串聯「大」溪、「龍」潭及 「石」門的「大龍門」觀光廊帶，期以整合桃園全市觀光資源，把桃園打造成一座多元性、可玩性高之觀光城市！

「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動即將開跑

觀旅局局長周柏吟指出，北橫自然資源豐富，除了美景與芬多精外，還有溫泉與冷泉，喜歡戶外踏青、登山健行或是泡湯的遊客們，無論春夏秋冬，誠摯歡迎您的造訪，為此桃園市政府風景區管理處將於113年5月16日（星期四）在桃園市政府府前廣場舉辦「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動記者會，向大家說明抽獎活動的活動期程、活動辦法，以及公布抽獎獎品等，本次抽獎活動最大獎為市值新台幣逾131萬元的中華汽車油電車一台，還有各式優質好禮等著您喔！

旅遊不再只是旅遊，多種活動設計豐富您的旅程

觀旅局局長周柏吟指出，除了抽獎活動之外，今年度還規劃了「趣北橫・集點拿大獎」與「北橫公路線上路跑」2種不同線上活動， 活動分別預計於6月和9月開始，前者只要民眾於桃園智慧遊APP內完成任3個北橫及大龍門熱門景點集點活動，即有機會兌換好禮、 後者特別提供給喜歡路跑的民眾，只要您前來北橫公路路跑並上傳GOOGLE軌跡紀錄截圖至臉書粉專「探索北橫」貼文下方留言處，就有機會抽到藍芽喇叭、餐飲券及電影券等好禮，詳細活動資訊後續將會在臉書粉專「探索北橫」及「桃園市政府風景區管理處」公布，再次歡迎大家踴躍到北橫及「大龍門」旅遊，來桃園旅行就有機會 抱回多項好獎喔！

市府持續打造探索北橫新玩法

桃園市政府於北橫沿線規劃了許多吸引人的活動，透過這些精心策劃的活動，北橫不僅提升了遊客的整體體驗，也成功地將每個季節都轉化為觀光旺季，展現了市府對於觀光發展的承諾與努力。這些活動不僅豐富了當地文化，也為經濟帶來了正面的影響。未來，市府將繼續推動與民眾、北橫及大龍門業者合作，創造更多創新的觀光活動，讓北橫的魅力持續發光發熱。