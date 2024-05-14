寒舍艾美新餐廳5／21開幕！5／19先開音樂派對　調酒小點免費供應

▲台北寒舍艾美酒店推出全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」，上圖為「烤半鴨．柳橙鴨汁．焦化韭蔥」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北寒舍艾美酒店鎖定信義區上班族和觀光逛街客群的商機，將推出全新的餐飲品牌「TIPSY Sparrow」，5月21日起正式營運，由米其林一星名廚李皞擔任廚藝總監，餐廳以現代料理為基礎，融入各國食材，展現多元風貌，單點菜色價格180元起至1980元。

▲台北寒舍艾美酒店TIPSY Sparrow用餐區。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

▲台北寒舍艾美酒店TIPSY Sparrow酒吧區。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

台北寒舍艾美酒店聘請蟬連5年榮獲米其林一星「Impromptu by Paul Lee」的主廚李皞擔任TIPSY Sparrow的廚藝總監，並延攬其旗下的邱奕承擔任餐廳主廚，以現代料理為基礎，在美國大熔爐異國美食文化的框架下，將美國及法國的傳統菜餚，像是比薩、炸雞、牛排與生蠔等，以創新手法完美呈現新風貌。

▲餐廳推薦菜色「烤蝦．柚子胡椒優格．涼拌菜絲」。（圖／記者黃士原攝）

▲「酸種麵包．紅椒美乃滋． 醃漬淡菜．茴香」。（圖／記者黃士原攝）

TIPSY Sparrow提供單點服務為主，價格180元起至1980元。餐廳推薦菜色「烤蝦．柚子胡椒優格．涼拌菜絲」以美式啤酒浸泡草蝦，塗上醬料後再碳烤，配菜是由柚子胡椒優格拌製而成的涼拌菜絲；美國中部鄉村經典的「炸全雞．鴨油薯條．鄉村肉汁」，則是將雞肉泡在優格，讓肉質更軟化，配菜是鴨油炸薯條。

▲「炸全雞．鴨油薯條．鄉村肉汁」。（圖／記者黃士原攝）

▲「烤肋眼牛排．牛骨骨髓波爾多醬汁」。（圖／記者黃士原攝）

▲「炭烤煙燻青甘魚下巴．參巴醬．四季豆」。（圖／記者黃士原攝）

台灣人最愛的牛排一定不可少，「烤肋眼牛排．牛骨骨髓波爾多醬汁」則是在粗曠的肋眼牛排上，淋上由波爾多醬汁、波特酒以及蘑菇融合製成的醬汁，菜色上桌前，服務人員會在桌邊將牛骨髓刨在牛排上。

TIPSY Sparrow酒吧區請來冠軍調酒師余瀚設計專屬酒單，本季酒單規劃為特調與經典調酒，合計有8款，其中特調以台灣茶為基礎，融入在地食材元素，像是蜜餞、紅豆、冬瓜茶等，幻化出復古趣味的獨特調酒。像是「霸王，別逗了」台灣特有的東方美人茶與琴酒一同浸泡，並加入紅豆與鳳梨汁，淡淡茶香襯托出熱帶水果的酸甜氣息。價格250元起至350元。

▲TIPSY Sparrow酒吧區請來冠軍調酒師余瀚設計專屬酒單。（圖／記者黃士原攝）

TIPSY Sparrow 5月19日下午3點至晚上6點，將舉辦開幕戶外音樂派對，當天將提供超過10款限量的啤酒與調酒，搭配豐盛派對小點，包含烤蝦、烤鴨與酸種麵包等，全部免費供應，讓民眾享受微醺超嗨的午後派對。現場同時邀請知名DJ Kool Klone與Bernie輪番演出，音樂曲風主打嘻哈(HIP POP Golden School)，帶領大家穿越美國黃金年代。

5月21日起，TIPSY Sparrow僅提供晚餐、宵夜及戶外外帶酒吧的服務，營業時間為周二至周日，晚間6時至凌晨1時，預計6月下旬再增加提供早午餐選項。

▲inari現代居酒屋提供30道日洋混合的精緻菜色。（圖／記者黃士原攝）

另外，MMHG湘樂餐飲集團由「亞洲50最佳餐廳」名廚林泉所創辦，旗下餐廳除了MUME、baan Taipei、COAST、Westwood，以及去年底才開幕的精緻燒鳥「fumée」，再推出全新品牌「inari現代居酒屋」，經營團隊向日本疫後逐步復甦的夜生活取經，空間保留傳統居酒屋的情調，以竹簾、暖簾做為軟隔間，提供的餐點則是融入西餐手法、擺盤加以升級，變化出30道日洋混合的精緻菜色，價格180元起。