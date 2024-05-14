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2024新北市鼓藝節5／25～6／22「出擊」　優人神鼓、御鼓坊輪番獻藝

2024新北市鼓藝節（圖／優人神鼓張智銘惿供）

▲2024新北市鼓藝節演出團隊「優人神鼓」。（圖／優人神鼓張智銘惿供）

旅遊中心／綜合報導

2024新北市鼓藝節以「出擊」為主題，自5月25日至6月22日，將在新莊、石門、樹林、三重、石碇等5個場域巡迴演出，走入新北的山林、海濱、城市等不同性質地區，邀請優人神鼓、御鼓坊等超過20組演出卡司，匯聚多元類型鼓樂，擊響新北山、海、城，精彩呈現鼓藝之美。

新北市文化局長張䕒育表示，新北市鼓藝節自民國96年推動至今，已邁入第18個年頭，持續透過藝文展演，讓更多朋友認識鼓文化藝術。今年活動將結合區公所的節慶及地方特色活動共同辦理，包括石門肉粽節、石碇觀光市集等推廣活動，藉由鼓藝演出聯結地方文化能量，一起共響新北。

文化局表示，2024新北市鼓藝節開幕式活動將於5月25日晚間6點半，在新莊體育園區陽光草坪舉行，邀請到重量級團隊優人神鼓、御鼓坊，帶來精湛震撼的演出。開幕週邊規劃打鼓體驗活動及精緻市集，邀請民眾前來闔家同樂。本次邀演團隊包括展現西非鼓樂新風貌的空空把西非擊鼓樂團、以南美洲笛樂結合鼓樂的安地斯樂團、採用蒙古遊牧民族吟唱的海馬樂團等，多組團隊精彩呈現世界多元類型鼓樂；還有宋坤傳藝與康妮媚，將結合傳統鼓樂及小提琴，推出創新跨界聯演，呈現給參與這次新北市鼓藝節的朋友們。

2024新北市鼓藝節（圖／御鼓坊提供）

▲2024新北市鼓藝節演出團隊「御鼓坊」。（圖／御鼓坊提供）

2024新北市鼓藝節（圖／空空把西非擊鼓樂團提供）

▲2024新北市鼓藝節演出團隊「空空把西非擊鼓樂團」。（圖／空空把西非擊鼓樂團提供）

2024新北市鼓藝節（圖／安地斯樂團提供）

▲2024新北市鼓藝節演出團隊「安地斯樂團」。（圖／安地斯樂團提供）

2024新北市鼓藝節巡演活動為期近1個月，包括5月25日晚間6點半在新莊體育園區陽光草坪開幕、6月1日下午2點半在石門區公所前廣場、6月15日下午4點在樹林區山佳火車站前廣場、6月16日下午2點在三重區社教館演藝廳、6月22日下午3點半在石碇國小操場舉辦。更多活動資訊請至新北市文化局網站（https://culture.ntpc.gov.tw/）或「2024新北市鼓藝節」活動網站（https://ntpc.drumarts-2024.tw/）查詢。

關鍵字： 2024新北市鼓藝節 優人神鼓 御鼓坊

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