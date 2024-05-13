雄獅旅遊獨包挪威郵輪奮進號！「買5日送5日」加碼100美元消費金

▲挪威奮進號即日起推出指定日期「買5日送5日」活動。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

疫後郵輪旅遊迅速復甦，2023年郵輪數、旅遊人次已達疫情前5成水準。看好今年台灣郵輪旅遊市場，雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號，將於6月5日起首航澎湖，6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次，並從即日起祭出指定日「買5日送5日」，指定艙等還加碼送100美元船上消費金。

▲訂購指定航次陽台艙旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。

雄獅旅遊觀察，今年郵輪旅客有超過6成為家庭客，其次為伴侶及退休族群；進一步分析還發現，攜帶12歲以下兒童同行的旅客明顯增加，成長幅度約2成，加上青少年旅客比例提升，讓郵輪旅客平均年齡出現下降趨勢，從去年的44.23歲些微降至42.35歲。

▲挪威奮進號提供24小時提供免費的餐飲服務。

為此，雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，自6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次航程，同時配合澎湖花火節於6月5、10、28日規劃限定航次，讓旅客可以從海上欣賞壯麗煙火在眼前綻放。此外，每段航次皆會舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，獲勝者將可獲得獨家驚喜贈品。

▲雄獅旅遊觀察，與12歲以下兒童同行的郵輪旅客明顯增加。

雄獅旅遊即日起至5月19日推出NCL挪威郵輪奮進號限時優惠，凡訂購6月10日出發「石垣島、澎湖5日」，以及14日出發「那霸、石垣島5日」航次，即贈8月21日出發「香港5日」航次之同等艙房；訂購6月10日、14日航次陽台艙的旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。

據台灣港務公司資料，2023年共計迎接327艘次郵輪、54.7萬人次旅客，已達疫情前5成水準，預估今年至少399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次。

▲名人郵輪首次將旗下的旗艦郵輪名人愛極號引入阿拉斯加航程。（圖／名人郵輪提供，下同）

另外，看準Fly Cruise （飛機加郵輪）熱潮，皇家加勒比集團旗下的名人郵輪將以「NOTHING COMES CLOSE」為全新品牌形象。其中，針對台灣市場熱賣數10年的經典阿拉斯加航線，一次調派旗下三個系列的代表郵輪，提供西雅圖、溫哥華等北美出發，多達5條路線、將近60個阿拉斯加航程，主打可帶領旅客近距離體驗震撼感官的冰川之旅。

▲無邊際陽台享受180度無死角海景。

名人郵輪亞洲業務發展經理戚宇軒表示，根據國際郵輪協會統計，2019年台灣造訪阿拉斯加的旅客人數約2,337人次，加上台灣市場8月起將有4間航空直飛西雅圖，每周提供25個航班選擇，加上台灣護照入境美國的免簽優勢，未來旅客可搭乘名人郵輪輕鬆探索阿拉斯加。全球 Fly Cruise 飛航遊輪假期已開賣，有興趣的民眾可在AsiaYo、可樂旅遊、KKday、雄獅旅遊與喜泰旅行社購買即日起至2026年由海外出發的航程。