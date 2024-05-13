猴硐「貓橋」明起封閉！預計10月底重新開放　過渡期改走便橋

▲新北市猴硐「貓橋」部分構件出現鏽蝕及脫落。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北市猴硐「貓橋」因部分構件出現鏽蝕及脫落，新北市政府將於明（14日）起封橋修繕，預計10月底開放通行，請來往民眾改走「貓橋」旁的臨時便橋。

▲民眾請改走「貓橋」旁的臨時便橋。



「貓橋」是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落（貓村）的重要通道，自2013年啟用迄今已達10年，不過，受當地潮濕氣候影響，「貓橋」部分構件已有鏽蝕及脫落情形，對此，明（14日）起將進行封橋修繕，預計會補強「貓橋」橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板及其餘構件除鏽油漆，改善內部空間照明及修復貓跳台。

▲為了不影響火車通行及遵守台鐵相關安全規範，「貓橋」修繕工程每日僅凌晨4個小時可施工。



新北市觀旅局表示，由於「貓橋」修繕工程是在台鐵鐵路軌道上方施工，為了不影響火車通行及遵守台鐵相關安全規範，每日可施工時數僅凌晨4個小時。在「貓橋」封橋施工過渡時期，新北市府於旁設置臨時便橋，上方設置許多貼心設計，如兩側採自然通風並保留觀賞景色網狀窗、地面鋪設防滑地墊、設置照明設施，並採以無階梯式友善通行空間，周邊也設有便橋指引標示以引導民眾通行。

▲一旁設置的臨時便橋，上方兩側採自然通風，並保留觀賞景色網狀窗、地面鋪設防滑地墊、照明設施。



鄰近猴硐火車站的猴硐貓村，過往唯一聯外通道猴硐火車站陸橋破舊鏽蝕，新北市政府在2013年改建為「貓橋」，長60公尺，「貓頭」在園區願景館端，上有兩只耳朵；「貓尾」在猴硐貓村端，「貓橋」內有不僅有貓足跡、插畫，還設計專供貓咪通行、跳躍的跳台外，也參考當地居民建議，融入當地煤礦及隧道意象，打造出造型獨特的「貓橋」，是國內第一座人、貓共用的陸橋，也為猴硐地區增添特色。

▲猴硐貓村。（圖／記者彭懷玉攝）