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頭香民眾清晨4點到現場！漢堡排嘉今開幕爆人潮　11點排隊已破百

▲頭香民眾清晨4點到現場！漢堡排嘉今開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲日本東京人氣店「漢堡排嘉」早上11點已有超過百位民眾排隊。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本東京人氣店「漢堡排嘉」台灣首店今日正式開幕，雖然餐廳11:30才開始營業，但一早就出現排隊人潮，其中搶得頭香的董姓民眾，清晨4點就到現場，而至11點時，排隊人數已超過百人。

記者9點抵達中和環球購物中心時，一樓大門已有15位民眾排隊，其中搶得頭香的董姓民眾清晨4點就到現場，他說，原本就喜歡嚐鮮，再加上沒吃過這家的漢堡排，因此決定一早就到現場搶位子。

▲頭香民眾清晨4點到現場！漢堡排嘉今開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲頭香民眾與他的朋友清晨4點到現場。（圖／記者黃士原攝）

董姓民眾還提到，由於之前從媒體報導得知，挽肉と米開幕前一晚就有人排隊，所以今天清晨4點就過來，意外搶得頭香，一直等到6點多才出現第2名民眾。截至11點時，排隊人數已超過百人。

▲漢堡排「嘉」台灣第一家分店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

針對「嘉」開幕可能引發的排隊人潮，中和環球購物中心也訂定排隊規則，一樓大門口處為排隊起始點，11點商場正式營業後，會開始發放號碼牌，之後每次帶領25位已取得號碼牌的客人上樓等候入場，當日排隊人數達300人之後，會提早結束排隊動線。

▲國產牛漢堡排定食（450元）。（圖／記者黃士原攝）

「嘉」提供國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元），以及5月20日才上市的WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

▲特選牛舌排定食（650元）。（圖／記者黃士原攝）

國產牛漢堡排定食內容為3個一般漢堡排（日本F1國產牛製成）；牛舌漢堡排定食是牛舌漢堡排（日本F1國產牛加澳洲牛舌製成）2個，加上一般漢堡排1個；每日限量供應的特選牛舌排定食，則是厚切牛舌排1個加上一般漢堡排2個；WAGYU和牛漢堡排定食則是2個和牛漢堡排。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」已在4月中旬登台。（圖／記者黃士原攝）

另外，在日本擁有超高人氣的漢堡排專賣店「肉的長谷川」，台灣首店在上個月開幕，第一站進駐台北市東區SOGO忠孝館。該品牌主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿，套餐依重量不同有3種價位，分別是280元、340元及400元。

關鍵字： 美食雲 漢堡排嘉 漢堡排 東京人氣漢堡排

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