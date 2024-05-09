看2024法網買票超簡單！有VIP迎賓、餐點　加碼3大必玩景點

▲2024法國網球公開賽將於5月底開打，旅遊電商獨家推出球賽體驗套票。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2024法國網球公開賽將從5月26日至6月9日在巴黎舉行，想要親臨現場看選手們在紅土場地揮拍擊球，旅遊電商Klook就開賣體驗套票，包括坐在靠近球場的低層座位、VIP獨家迎賓，還能用餐、並獲得法網公開賽紀念物，讓球迷以簡單方式就能購票；同時，球迷透過參加行程還有機會參觀球員休息室。

▲法國網球公開賽固定於羅蘭·加洛斯球場舉行。

此次法網體驗套票可購買前四輪日、夜場，以及1/4決賽日場門票，套票包括第一類門票（靠近球場的低層座位）1張、VIP獨家迎賓、精緻餐點、無限量享用各式飲品以及法網公開賽紀念禮物。

▲旅客也可參加球場後台之旅，參觀球員更衣室。

而身為運動迷，巴黎還有許多必訪景點值得一去，例如旅客可參加法網比賽場地「羅蘭·加洛斯球場」的後台之旅，在導遊的帶領下遊歷球員更衣室、總統看台，並聆聽「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）等球星的傳奇生涯故事。

也可參加曾舉辦FIFA的法國最大體育場「法蘭西體育場」幕後導覽，飽覽從看台上俯視整座球場的景致、親身走過球員通道等，盡情探索鮮為人知的體育場館幕後樂趣。

▲也可選擇巴黎自行車半日遊。

此外，喜愛自行車的運動愛好者也能透過巴黎自行車半日遊，跳脫一般的參觀方式，騎著高檔單車走訪艾菲爾鐵塔、杜樂麗花園、羅浮宮等巴黎知名景點。

▲艾菲爾鐵塔下方的戰神廣場（Champ-de-Mars）將成為今年巴黎奧運賽事地。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞納河則將成為2024巴黎奧運開幕式地點。（圖／達志影像／美聯社）

而法網之後，緊接著從7月26日起「2024巴黎奧運」即將登場，今年法國規劃賽事場地特色為95%運用現有場館，或臨時場館舉行，將法國代表風景融入進賽事中，例如塞納河將成為開幕式地點、戰神廣場設置沙灘排球場地，體驗在艾菲爾鐵塔下看比賽，或是在凡爾賽宮花園舉辦馬術比賽等。

旅客也可趁著觀賞法網之際，搶先遊歷這些即將成為奧運賽事場地的景點，感受法國歷史、建築與城市景觀，了解當地人文特色。