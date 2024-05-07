台北文華東方十周年！Buffet 4人行壽星免費　頂級晚宴聚集10顆星

▲文華Café推出5月壽星專屬優惠，平日午餐4人同行，5月生日壽星可享免費。（圖／台北文華東方酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北文華東方酒店5月18日迎接開業10周年，為慶祝這別具意義的里程碑，特別於5月推出一系列「星光熠熠」的餐飲活動，首先是Bencotto邀請5位亞洲名廚與4位在地主廚一同推出星級餐酒晚宴，合計多達10顆米其林星星。文華Café則推出5月壽星專屬優惠，平日午餐4人同行，5月生日壽星可享免費。

迎接開業10周年，台北文華東方酒店與「ICSA 2024亞洲主廚高峰會」共同合作，於5月17日和18日推出星級餐飲饗宴，集結5位亞洲星廚與4位在地名廚，合計多達10顆米其林星星。十手聯烹六道式極致餐酒晚宴包含1杯香檳，每位1萬3888元+10%，外加2300元+10%可享多款佐餐飲品。

▲Bencotto邀請5位亞洲名廚與4位在地主廚一同推出星級餐酒晚宴。（圖／台北文華東方提供）

5月17日登場的星級餐飲饗宴，5位名廚陣容包括日本和歌山二星「Villa AiDA」主廚小林寬司、 台北米其林二星「logy」主廚田原諒悟、 韓國首爾米其林一星「Soul」雙主廚尹大賢及金姬銀，以及Bencotto主廚艾曼紐．貝爾加莫。

5月18日的5位名廚，包括韓國首爾米其林二星「Soigné」主廚李駿、台北米其林一星「Inita」主廚萩本郡大、日本京都米其林一星「cenci 」主廚坂本健、台中米其林一星「鹽之華」主廚黎俞君，以及Bencotto主廚艾曼紐．貝爾加莫。

▲香港「文華廳」經典菜色「玉鱗魚躍逐金波」。（圖／台北文華東方提供）

連續6年榮獲米其林一星的「雅閣」中餐廳，則是邀請到香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強，於5月30日、31日晚餐和6月1日、2日午晚餐期間來台客座，將帶來文華廳的經典佳餚，包括八寶岩米釀一口乳豬、松茸愉耳黃耳燉雪蓮、玉鱗魚躍逐金波、薑茶奶凍‧黑白芝麻卷‧松子南乳酥，四手聯烹套餐每位1萬1800元+10%，外加2,500元+10%可享多款佐餐飲品。

另外，文華Café推出5月壽星專屬優惠，凡5月期間於周一至周四午間時段供應的半自助式「平日午間饗．吃．吧」用餐，4人同行、5月生日壽星可享免費，須出示證件，同組用餐賓客僅限優待1位。

▲Ca’Vittoria餐廳行政主廚馬西米利亞諾•穆索2024年最新主餐「羊排」。（圖／君品酒店提供）

君品酒店「雅意 Artbrosia」義式料理餐廳，2024年夏季再度邀請，蟬聯27年米其林一星Ca’Vittoria餐廳行政主廚馬西米利亞諾•穆索，於5月9日至5月17日期間來台客座，帶來祖母主廚食譜的精髓，以及2024年最新主餐「羊排」，先將羊排碳烤至適當的熟度保留肉質細膩的口感，淋上巴貝拉葡萄酒製作的羊肉汁，並以義式手法將黑蒜醬和巴西里青醬調和。