主題式旅遊成未來趨勢！台灣人出國最愛吃、玩樂園　居亞太區之冠

▲特殊大型活動與慶典成為吸引旅人造訪當地誘因。上圖為泰國潑水節。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／台北報導

主題式旅遊成為最新旅遊關鍵字，從搭遊輪、滑雪，到看演唱會、參加慶典等期間限定活動，或是為了入住特色飯店，旅人會為了明確目的規劃出國，其中台灣人最愛吃、玩樂園；此外，有9成旅客傾向多人出遊，並透過網路、影音獲取旅遊靈感，旅遊電商除依據社群反應規劃特色行程，更宣布在台招募影音創作者，讓旅人能邊玩邊賺錢。

▲Klook台灣行銷副總監陳思穎。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook台灣行銷副總監陳思穎指出，觀察亞太區14個市場，今年仍有8成人有出國計畫，但不再是像2023年的報復性出國，而是更有主題性，決定一個目標後，其他的行程規劃會圍繞該目標安排。

▲超過半數旅人出國想花在體驗行程上，如潛水、前往特殊自然景關。上圖為印尼科摩多國家公園帕達爾島（Pardar Island）。（圖／記者蔡玟君攝）

究其原因，陳思穎認為2023年大家是想滿足許久沒出國的慾望，玩的行程新舊參半，重溫記憶中的風景外，也會朝聖新景點。但今年，旅人目標性更明確，根據平台數據指出，今年有6成旅客出國想花在體驗行程上，如爬火山、海島潛水等，而疫後期特殊大型活動越來越多，成為今年吸引旅客出國最大誘因之一，許多國家地區也會以舉辦特殊活動， 吸引旅客一去再去。

例如泰勒絲演唱會2023年在全美20座城市舉行53場演唱會，門票、周邊商品、周邊飯店與餐飲，為美國帶來高達57億美元（約新台幣1770億元）經濟產值，英國《每日郵報》也在泰勒斯掀起的追星觀光帶來的經濟效益觀察中指出，遊客以追星為目的選擇旅行地點儼然成為新趨勢，多個國家也想運用國力邀泰勒絲前往辦演唱會吸引旅客造訪。

▲疫後旅人更偏好多人出遊，獨旅僅剩一成，翻轉疫前旅遊現象。（示意圖／記者蔡玟君攝）

此外，2024年另一個現象為有9成旅客會選擇多人出去玩，其中有3成想與另一半出遊，僅剩下1成想獨旅，翻轉2019年有近8成旅客偏好獨旅的現象。明確主題性加上想多人出遊，也拉長旅客提前預訂行程的時間。以Klook數據來看，旅客現在會提早約24天預訂體驗行程，比2019年平均提前16天預訂時間更長，透過提前預約完成、確保行程不會出差錯。

▲日本環球影城深受台灣人喜愛。（圖／記者謝盛帆攝）

而台灣旅客有幾項數據在亞太市場中一支獨秀。首先，台灣人最愛吃，搜尋美食相關資訊高於其他國家地區20%以上；此外，日本仍是出國首選，最喜歡的行程是到樂園玩，同時，台灣人出國旅遊整體花費也比亞太區其他國家旅客高10%，但陳思穎認為並非是台灣人比其他市場旅客更願意花，而是台灣人偏好的旅遊花費（如樂園）單價較高。

此外，隨著現代旅客已有近9成習慣透過網路或社群平台搜集旅遊資訊，超過一半台灣旅客透過影音獲取旅遊靈感（51%），最常使用的平台為Instagram（83%），更有超過半數（53%）的Z世代旅客習慣在社群媒體上搜尋旅遊資訊，社群影音已成為民眾旅遊靈感來源。

▲平台依據社群反應推出富士山必打卡一日遊體驗。（圖／翻攝自Klook官網）

有鑑於此，Klook除根據社群反應推出如富士山必打卡景點一日遊等特色行程，也宣布在台啟動Kreator社群媒體聯盟計畫，招募並培養3000位台灣創作者加入，協助推廣台灣國旅與海外旅遊，透過分潤、贊助、搶先看、跨國交流等機制，讓創作者能邊玩邊賺錢。

▲永續旅遊也是今年關鍵字，不過有54%的人認為永續旅遊並非制定旅遊計畫時的首要考量條件。（圖／Booking.com提供）

「永續旅遊」同樣是旅遊熱門關鍵字，不過根據Booking.com公布今年度最新的《2024年永續旅遊報告》，雖然近有88%台灣旅人認為永續旅遊非常重要，但其中有54%的人認為永續旅遊並非制定旅遊計畫時的首要考量條件，更有20%的旅人表示對氣候變遷等議題感到厭煩。



根據《2024年永續旅遊報告》顯示，全球有75%的旅人表示，期望未來1年可以更加注重永續旅遊，且有32%的旅人認為當他們無法選擇永續的旅行時會感到愧疚。



然而，有35%的台灣旅人認為造成的損害是不可逆轉的，也不會因此調整旅行選擇。此外，26%的旅人則認為旅行的時間非常珍貴，因此永續旅遊並非他們的首要考量因素，且有19%的旅人認為氣候變遷沒有想像中的嚴重，顯示旅人們對於永續旅遊成長速度感到無力。