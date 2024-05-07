野生動物天堂！紐西蘭但尼丁3大動物之最　看超小企鵝、最大海鳥

▲「皇家信天翁」是世界最大海鳥，成鳥翅膀展開有3公尺長，來到奧塔哥半島就能看到。（圖／ROYAL ALBATROSS CENTRE提供）



記者周姈姈／紐西蘭報導

「但尼丁」（Dunedin）位於紐西蘭南島南部，為紐西蘭佔地面積最大、南島第2大城市，而但尼丁東側有一處「奧塔哥半島」（Otago Peninsula），完全就是野生動物的天堂，非常致力於生態保育，旅客來到這能親眼看見3大動物之最－皇家信天翁、小藍企鵝、黃眼企鵝。

皇家信天翁：世界最大海鳥

皇家信天翁是「世界最大海鳥」之一，翅膀整個展開有3公尺長，飛行時速可達100公里，一生可翱翔400萬公里以上，而成年皇家信天翁每兩年繁殖一次，雛鳥會在9月迎來第一次飛翔，之後就會離開巢穴，在海上渡過4～6年的時間，最後就會回到目前世界上僅存的皇家信天翁大陸棲息地－瓦羅瓦角（Taiaroa Head），距離但尼丁市中心約50分鐘車程即可抵達。

為了讓全世界旅客都能深入了解皇家信天翁，「皇家信天翁中心」（ROYAL ALBATROSS CENTRE）就設立在瓦羅瓦角旁，導覽人員說，全世界有22個信天翁品種，紐西蘭就佔了18個，但尼丁有12個，基本上只有去南極的小島才有機會看到信天翁繁殖，但是在瓦羅瓦角是奇蹟，能看到信天翁雛鳥與成鳥，而且是整年幾乎都能看到。

▲遊程一開始會先看皇家信天翁的介紹影片。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼看完影片後，導覽人員會帶領旅客至木屋裡遠距離看皇家信天翁雛鳥（草皮上一點白白的就是信天翁本尊），也能透過望遠鏡放大看。（圖／記者周姈姈攝）

「皇家信天翁中心」有推出觀賞信天翁的遊程，所有收入都會用於生態保育與環境保護，遊程一開始會先看信天翁介紹影片，接著工作人員會引導進入木屋裡遠看信天翁雛鳥，透過望遠鏡能放大觀看雛鳥，再來又會去另一個更小的木屋，能隔著窗戶近距離看雛鳥；旅客也別擔心會打擾到信天翁，因為木屋的窗戶都有特別設計，外面的信天翁看不到裡面的人類。此外，若覺得只有這樣看信天翁不夠過癮，也可以至奧塔哥海港搭船，用海上視角欣賞在天空翱翔的信天翁。

▲接著會換到另一個木屋，不需要望遠鏡就能近看皇家信天翁雛鳥，提醒旅客要輕聲細語，雖然信天翁看不到屋裡的人類，但對於巨大的聲音還是很敏感。（圖／記者周姈姈攝）



▲皇家信天翁雛鳥超可愛，雖然只是雛鳥但超大一隻，遠看就像一顆白雪球，此為相機放大拍攝。（圖／記者周姈姈攝）



▲至奧塔哥海港搭船出海，以海上視角欣賞皇家信天翁。（圖／記者周姈姈攝）

小藍企鵝：世界最小企鵝

小藍企鵝是「世界最小企鵝」，身高只有30～35公分，為企鵝家族中體型最小的物種，有別於其他常見的企鵝，小藍企鵝擁有整身藍色的羽毛，非常可愛，而小藍企鵝主要出沒在紐西蘭東海岸，傍晚會成群從海裡回到陸地上歸巢，最多會有250隻小藍企鵝一起回來。

▲「小藍企鵝」是世界最小企鵝，身高只有30～35公分，牠們會在傍晚成群結隊回到皇家信天翁中心周邊的海灘。（圖／Tourism New Zealand`s Visual Library提供）



「皇家信天翁中心」也特別推出觀賞小藍企鵝的遊程，時間約為半小時，能以2～3公尺的近距離看小藍企鵝返巢，且ROYAL ALBATROSS CENTRE也在海灘周邊替小藍企鵝蓋小木屋，讓小藍企鵝能住得安心。

▲「皇家信天翁中心」有推出觀賞小藍企鵝遊程，傍晚就能看見小藍企鵝上岸歸巢。（圖／記者周姈姈攝）



▲「皇家信天翁中心」也有在海灘周邊為小藍企鵝蓋小木屋。（圖／記者周姈姈攝）

黃眼企鵝：世界最瀕危的企鵝、世界最稀有的企鵝

黃眼企鵝主要分布在紐西蘭南島的東南部沿岸，尤其是奧塔哥半島，很多旅客都會在這近距離觀賞黃眼企鵝！黃眼企鵝是「世界最瀕危的企鵝」、「世界最稀有的企鵝」， 估計數量只剩下4000隻，而比起小藍企鵝喜歡團體行動，黃眼企鵝更偏好單獨行動，通常都在早上出海覓食，吃飽就會歸巢，時間不太一定。

▲「奧塔哥半島生態保育區」推出企鵝之旅，帶領旅客更加了解瀕臨絕種的黃眼企鵝，行程一開始會先聽相關介紹。（圖／記者周姈姈攝）



「奧塔哥半島生態保育區」（Otago Peninsula Eco Restoration Alliance，簡稱為The OPERA）是一個私人生態保育區，致力於保護、保育、修復黃眼企鵝。奧塔哥半島生態保育區也有推出企鵝之旅，所有收入皆用來保育黃眼企鵝，行程時間約1個半小時，遊程一開始會先介紹黃眼企鵝，接著導覽人員就會帶隊前往海灘保護區，向旅客深入講解黃眼企鵝返巢後會住在哪、習性等相關知識，甚至還有機會近距離看到超懶散又可愛的毛皮海豹、海獅等野生動物。

▲聽完介紹後，導覽人員就會帶領旅客前往海灘保護區，仔細講解黃眼企鵝會在哪歸巢、習性等更多知識。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼在海灘保護區的步行過程中，還有機會近距離看到皮毛海豹慵懶地躺在岸上休息。（圖／記者周姈姈攝）

「奧塔哥半島生態保育區」也在海灘保護區沿岸設立非常多黃眼企鵝專屬的小木屋，希望能藉由提供安心居住地吸引黃眼企鵝回來保護區；另外，沿途還有幾處隱密的木屋，這些主要是讓旅客能待在屋內往外看海灘的狀況，若是人品爆發，就有機會看到黃眼企鵝歸巢，不過導覽人員也提及，每年3月～4月是黃眼企鵝的脫毛期，牠們會上岸退毛，能親眼看見牠們的機率相對較高。

▲▼放眼能看見的小木屋，都是園區蓋給黃眼企鵝住的。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼海灘保護區上還有幾處隱密的木屋，主要是能讓旅客待在屋裡遠遠觀察黃眼企鵝，不過能親眼看到黃眼企鵝上岸的機率其實很小。（圖／記者周姈姈攝）



遊程的最後一站就是到「黃眼企鵝修復中心」，只要保育人員觀察到上岸的黃眼企鵝有問題，像是出現生病或受傷等情況，保育人員就會把這些企鵝帶到修復中心照顧，等到企鵝完全康復後才會送回去；若有黃眼企鵝雛鳥在園區裡出生，那園區就會為雛鳥裝上晶片以便追蹤，若發現雛鳥不健康或有問題，保育人員會繼續將雛鳥帶回來照顧。

▲園區裡還設有「黃眼企鵝修復中心」，主要照顧受傷、生病的黃眼企鵝，牠們看到人類不斷投射好奇的小眼神，此為相機放大拍攝。（圖／記者周姈姈攝）



▲提醒旅客請勿開閃光燈，不可喧鬧，務必輕聲細語。（圖／記者周姈姈攝）



▲等到生病或受傷的黃眼企鵝完全康復後，保育人員就會再帶牠們回海灘上。（圖／記者周姈姈攝）

▲能夠一睹瀕臨絕種的「黃眼企鵝」絕對是非常難得的經驗，同時也讚嘆紐西蘭致力於生態保育的精神。（圖／記者周姈姈攝）

▲黃眼企鵝的身體兩側都是血管，張開翅膀是在散熱。（圖／記者周姈姈攝）