住礁溪溫泉旅館每人1080起！送早餐吃到飽、高鐵7折　還能免費賞螢

▲礁溪捷絲旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

捷絲旅宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅攜手推出「Go Green綠色旅行」住房專案，即日起至12月26日止，凡搭乘大眾交通工具前往飯店，出示入住當日大眾運輸票根或乘車證明，即可享捷絲旅宜蘭礁溪館房價8折起、礁溪晶泉丰旅房價85折起優惠，以上皆送自助式早餐吃到飽，每人每晚最低1080元起；4至6月官網訂房加購高鐵車票再享全台最低7折起優惠。

▲礁溪捷絲旅現在也不主動提供單次拋棄式備品。

此次捷絲旅宜蘭礁溪館的「Go Green綠色旅行」住房專案，全家大小4人同行入住家庭客房，每人每晚只要1080元起，飯店也倡導環保，除全面更換客房內的洗沐用品為大瓶環保包裝外、亦不主動提供單次拋棄式備品，有效降低單日垃圾量，實現綠色減碳旅遊生活。

▲▼礁溪晶泉丰旅除了房間有半露天風呂，頂樓則有無邊際溫泉泳池。

若選擇入住礁溪晶泉丰旅的「Go Green綠色旅行」專案，4人同行入住泉思家庭套房，每人每晚最低1580元起，飯店特別與台灣知名的米其林綠星餐廳「小小樹食」合作推出蔬食早餐，選用大量溫泉蔬果入饌，滿足饕客的視覺及味蕾，更落實低碳食物里程概念。

▲礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶可看到螢火蟲。（圖／居悠谷原生態體驗農莊提供）

除了入住舒適飯店，現在礁溪也將迎來賞螢季節。位於礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶，俗稱「小礁溪」，現在已經成為在地最美賞螢景點，礁溪鄉公所從4月20日起至5月5日為止，推出免費賞螢活動，即日起開放線上報名。

▲每年4到5月就是礁溪最適合賞螢季節。（圖／居悠谷原生態體驗農莊提供）

匏崙村匏杓崙路一帶已成為小礁溪螢區廊帶，該處有清澈的河川溪流及草木扶疏，環境未受汙染，自然生態豐富且多元，適合螢火蟲生長及繁殖的生態環境；由於螢區位於道路旁，螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選。

礁溪鄉公所表示，鄉公所為了生態保育，把螢火蟲出沒路段的路燈換成「紅光」，除了能讓民眾了解螢火蟲成長所適合的生態環境，也能與滿山遍野的螢光小精靈，共同展開漫天飛舞的「螢光舞會」。

▲透過免費導覽，旅客可以實際感受螢火蟲在身邊飛舞。（圖／居悠谷原生態體驗農莊提供）

為了讓旅客能賞螢，特別規劃4月20日至5月5日的每周六、日為期6天、12場次的螢火蟲生態解說，由專業螢火蟲生態導覽解說人員，帶領民眾一睹「火金姑」在山林間飛舞點點星光，交織成夜間限定的奇幻美景。

▲在步道就能看到螢火蟲美景。（圖／居悠谷原生態體驗農莊提供）



鄉公所表示，賞螢步道來回約1公里多，時間將近1小時，建議民眾穿著輕便的鞋子，輕鬆放慢您的步伐、降低聲量，靜靜聆聽專業導覽解說，歡迎大小朋友與親子同遊，也請遊客自帶盥洗用品，減少使用一次性旅宿用品。