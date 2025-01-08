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星野集團「OMO3 札幌薄野」4／1起停止營運　網友直呼好可惜

▲▼星野度假村 OMO3 札幌薄野。（圖／星野集團提供）

▲星野度假村「OMO3 札幌薄野」。（圖／星野集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

星野集團宣布，旗下OMO品牌中的「OMO3 札幌薄野」將於4月1日退房後正式停止營運，公告一出立刻掀起網友討論，直呼非常可惜。據悉，飯店並非住宿不佳，而是另有規劃所以決定停止營運。

▲▼星野度假村 OMO3 札幌薄野。（圖／記者蔡玟君攝）

▲OMO3 札幌薄野大廳設計。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼星野度假村 OMO3 札幌薄野。（圖／記者蔡玟君攝）

▲OMO3 札幌薄野館內餐飲購物區。（圖／記者蔡玟君攝）

OMO3 札幌薄野位於熱鬧的市中心，想要吃美食、購物都很方便，館內設計也融入雪國元素，甚至有滑雪纜車車廂放在大廳，飯店更推出獨家的拉麵活動，只要入住就贈送拉麵券，可以到知名的「元祖札幌拉麵橫丁」中挑選心儀的3間店家，享受店家專為住客以專屬拉麵碗盛裝的特色拉麵，以及OMO品牌都有的「近所導覽」，都是吸引旅人入住的原因。

不過近日官網發出公告表示，星野度假村 OMO3 札幌薄野將於2025年4月1日退房後正式停止營運，感謝一直以來關愛和支持我們的貴賓們，對於已經預訂4月後住房的旅客也會另行通知。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 星野集團 北海道旅遊 飯店旅館 日本旅遊 商務旅館 OMO3 札幌薄野

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