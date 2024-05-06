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5月限定！士林「內雙溪自然中心」免費入園　5／11有市集、音樂會

▲「內雙溪自然中心」今年將於5月12日至6月10日開放參觀。（圖／北市大地處提供）

▲「內雙溪自然中心」種有近千株愛情花，預計5月中旬後更美。（圖／北市大地處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

每年5月愛情花綻放之際，「內雙溪自然中心」都會免費開放讓民眾入園，今年將於5月12日起至6月10日開門迎賓。同時，「花季期間限定活動」包含香草藥茶包、中草藥線香、香藥皂、森林種子旅行、森林六足觀察等，都能免費參加，不過因歷年活動反應熱烈，每人限定參加一場次。

▲「內雙溪自然中心」今年將於5月12日至6月10日開放參觀。（圖／北市大地處提供）

▲5月11日開幕式有「植物尋寶」。

在流蘇花、百合花之後，紫色的愛情花緊接著盛放，其中，北市士林區的內雙溪自然中心種有近千株愛情花，分佈在中心各區。大地處森林遊憩科長潘信元透露，今年開花期較晚，目前僅約2-3成，預計5月中旬後更美。

▲「內雙溪自然中心」今年將於5月12日至6月10日開放參觀。（圖／北市大地處提供）

▲5月11日「內雙溪自然中心」開幕式的綠生活手作包含苔球盆栽、炭盆藝DIY，需酌收材料費。

為讓民眾一睹「愛情花」的風采，大地處將於5月11日舉辦花季起跑活動，並於5月12日起至6月10日期間提供32場系列免費體驗活動，包含林下養蜂、香料薑黃、香草藥茶包、中草藥線香、香藥皂、森林種子旅行、森林六足觀察等。不過，因歷年活動反應熱烈，原則每人限定參與一場次（將視實際報名狀況彈性調整），各場次名額有限，依報名順序錄取，額滿為止。未報名到的民眾，現場還有虎頭包體驗可現場報名。

▲「內雙溪自然中心」今年將於5月12日至6月10日開放參觀。（圖／北市大地處提供）

▲5月11日《花季起跑專場》草地音樂會。

內雙溪自然中心為台北市最大的森林自然公園，以豐富的生態及地形為特色。5月11日《花季起跑專場》規劃花季尋寶、草地音樂會、免廢攤位市集、綠生活手作（酌收材料費）等活動，皆可自由入場同樂，今年訂於5月12日至6月10日開放免費入場參觀，而其內的藥用植物園則是常年開放。

▲「內雙溪自然中心」今年將於5月12日至6月10日開放參觀。（圖／北市大地處提供）

▲5月11日《花季起跑專場》有一日限定的免廢攤位市集。

內雙溪自然中心
地址：台北市士林區至善路三段150巷27號
交通資訊：
（一）臺北市區往外雙溪方向，由至善路三段沿碧溪產業道路上山抵達（設有停車場）。
（二）內雙溪自然中心停車場車位有限，敬請響應節能減碳，搭乘大眾運輸工具上山，感謝您的配合！
（三）劍潭捷運站轉搭：公車「市民小巴1」至「內雙溪自然中心站」下車，可以直接到達；公車「小18」至「碧溪橋」下車，步行前往內雙溪自然中心（約30分鐘）。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 內雙溪自然中心 愛情花

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