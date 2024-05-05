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跟團遊西班牙遇杜拜暴雨！被迫改玩杜拜「還4人一房」　業者澄清

▲▼杜拜機場淹水，阿聯酋航空臨時取消轉機客搭乘，490人被迫退票或改票。（圖／讀者提供）

▲4月阿拉伯聯合大公國遇豪雨，杜拜機場無法起降航班，導致大批遊客滯留、被迫改行程。（示意圖／讀者提供）

記者蔡玟君／台北報導

4月阿拉伯聯合大公國降下75年最大暴雨，導致杜拜機場癱瘓4天，也影響到許多台灣旅行團行程。有民眾向媒體投訴，參加雄獅10日西班牙團經杜拜轉機碰上大雨，被迫在機場過夜、最後更改行程變成全程玩杜拜，更得4人一間房。業者則澄清，由於天災屬於不可抗力，根據法規與維護團體安全而做必要調整，當下也有帶旅客購買必要用品、提供餐費，雜支由業者承擔，4人1房則是因其中一晚飯店客房不足，但旅客當下也表示理解。

阿拉伯聯合大公國在4月16日降下暴雨，不到24小時就下完一年雨量，導致全球第2繁忙的杜拜機場淹水、近1500架取消，機場直接癱瘓4天，以杜拜機場作為基地的阿聯酋航空，當時更宣布當地時間19日晚上11點59分之前，不接受轉機客登機，僅接受目的地為杜拜的旅客上機。

▲▼阿拉伯4月降下暴雨，24小時下完一年雨量，癱瘓杜拜。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉伯4月降下暴雨，24小時下完一年雨量，癱瘓杜拜。（圖／達志影像／美聯社）

暴雨打亂航班也造成多個台灣旅行團行程受影響。有民眾向媒體投訴，4月花9.3萬參加雄獅西班牙10日團，搭阿聯酋航空經杜拜轉機碰上暴雨，被迫在機場度過2天1夜，最後西班牙沒玩到，整團沒簽同意書但被迫更改行程直接改玩杜拜，住的飯店還得4人一間，導致有人得睡沙發床；該民眾也抱怨行李也沒跟上，返台隔天後才陸續收到行李，而業者僅願意退費1萬2000元，讓他直呼「很傻眼。」

▲▼杜拜暴雨成災，杜拜國際機場停機坪淹水。（圖／路透）

▲▼杜拜暴雨成災，杜拜國際機場停機坪淹水，也導致上千航班取消，旅客被迫滯留機場。（圖／路透）

▲▼杜拜暴雨成災，杜拜國際機場交通大亂，旅客滯留。（圖／路透）

雄獅旅遊表示，該團為4月16日出發前往西班牙10天團體行程，但受到杜拜豪雨影響無法中轉至馬德里而滯留杜拜，此次行程滯留原因實屬不可抗力，因此依照旅遊定型化契約第26條規定，基於團體的安全及利益，對行程作必要之調整及變更。業者表示，多數旅客都同意更改行程，少數未簽署同意書的旅客現場並無表達脫隊需求，也跟著照走後續行程，基於照顧旅客的立場，還是帶所有旅客走完杜拜行程。

業者表示，在杜拜豪雨影響機場起降期間，當下即採緊急應變措施，除提供當地4餐、共60歐元與SIM卡方便旅客聯繫家人，該費用由公司自行吸收，亦帶領旅客先行採買行程必須用品，其餘衍伸費用亦將盡力協助旅客向航空公司、外站供應商和保險公司爭取，後續該遊程差價將從優退費，並會積極協助旅客透過旅平險理賠。

對於旅客投訴被迫4人睡一間，業者則表示，在杜拜安排的住宿中，有一晚為當天飯店全滿、客房不足，導致有一組客人4人一房，當下解釋後，現場客人也表示理解。另外只鋪設毛毯部分，當晚也已由領隊向飯店需求棉被並且完成更換。

根據交通部觀光署的《國外旅遊定型化契約》第26條規定，因不可抗力因素時，業者可變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程，增加費用不得向旅客收取，減少的費用則應退還旅客，若旅客仍有疑慮，可向品保協會洽詢。

關鍵字： 雄獅旅遊 杜拜暴雨 杜拜 旅遊糾紛

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