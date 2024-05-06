莎倫娜號基隆出發　日韓超值開玩4,900元起

文／七逗旅遊網、圖／歌詩達郵輪

▲搭乘莎倫娜號盡享奢華義式STYLE海上假期。（圖／歌詩達郵輪）

想觀賞讓人無法轉移視線的精彩歌舞秀、在充滿義大利羅馬神話氛圍的舞廳，隨著爵士樂喝著小酒、浪漫起舞，又或是悠閒地放鬆身心體驗傳統羅馬式的SPA按摩；感受最經典的義式海上假期？莎倫娜號基隆出發、暑假4天–6天暢遊日韓，最低只要4900元起！

▲宙斯大劇院環型座位觀賞節目無死角。（圖／歌詩達郵輪）

運用高科技的燈光音效搭配世界級、沉浸式表演，莎倫娜號上的宙斯大劇院每晚節目都不重複，精采大秀要讓觀眾大飽眼福。

▲莎倫娜號餐廳酒吧全天接力服務，美食佳餚不間斷。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號上有多間免費餐廳、酒吧和casanova、海灘美食街、壽司吧、佛羅倫斯牛排館等特色餐廳，全天候的美食馬拉松供應，只要想吃、愛吃、能吃，隨時都有世界美食滿足你的舌尖和胃。

▲Gelateria Amarillo的義式冰淇淋都是每天新鮮製作。（圖／歌詩達郵輪）

吃完了山珍海味，別忘了還有最經典的義大利甜點等待品評，Gelateria Amarillo充滿義式風味的冰淇淋、馬卡龍和巧克力果仁糖，將帶領你的舌尖神遊美味義大利。

▲海上健身房可以一邊健身一邊賞海景，很舒服！（圖／歌詩達郵輪）

參加船上的美食馬拉松之後，是否心生罪惡感？那就到健身房做做運動贖罪去！這裡有各式運動器材和教練指導正確有效燃脂運動方式，也有瑜珈老師能協助塑形，保持健康美好體態。

▲麗都日光甲板在夜間化身星空電影院，日夜風情各自精采。（圖／歌詩達郵輪）

如果想要片刻寧靜，推薦你入夜後可以前往天幕影院，在充滿濃烈羅馬氛圍的星空下觀賞電影，和另一半享受悠閒且浪漫的時光。

歌詩達郵輪莎倫娜號散發濃郁義大利氣息，帶來義大利美與時尚的視聽饗宴，更有純正的義大利美食，多元豐富的娛樂體驗，在今年夏天帶你感受海上義大利，並且順遊日本與韓國，來趟層次豐富的旅遊體驗。

詳見：

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