普立茲克建築獎得主打造「斜頂山丘」超吸睛　桃園兒童美術館開幕破6萬人參觀

▲桃園市兒童美術館從4月3日啟用至今已吸引超過6萬人次參觀。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／桃園報導

桃園市兒童美術館從4月3日啟用至今已吸引超過6萬人次參觀，由於該主體建築是由剛獲得2024普立茲克建築獎得主山本理顯攜手台灣建築師石昭永一起打造，一座矗立在桃園高鐵站旁的純白斜屋頂建築，宛如藝術之丘，近來已躋身桃園熱門打卡景點之一。

桃園市政府文化局長邱正生表示，兒美館空間、展覽與活動皆經詳細規劃，開館展就融入桃園文史脈絡、埤塘地景特色、城市多元交流等主題，透過互動打開孩子五感，體會作品內涵。9月試營運結束後，超過18歲、未滿65歲的民眾必須購票入場，相信屆時能紓解人潮，民眾能有更好的參觀品質。

值得一提的是，由於兒美館的容留人數為600，對於要如何消化每日5000名以上的參觀民眾，避免讓許多家長及孩子久候，館方也事前也進行過沙盤推演，並透過與國內做多人使用的「inline」系統合作抽號碼牌控管人流，以掌控應變與維持藝術服務品質。

對此，邱正生也指出，透過與「inline」系統合作，抽取號碼牌機制控管人流，並開放國際演講廳作為候位空間，各展區也會規劃場次時間，幫助人潮流動，讓每個人都有機會欣賞體驗作品，是全體同仁努力的目標；而兒童美術館的定位是以兒童發展階段、啟動兒童學習及連結桃園在地特色，並回應108課綱中探索生活美感、善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗以及體驗在地及全球藝術與文化的多元性，善盡社會教育責任，與其他親子館大不相同。

一位從外地來的劉姓民眾表示，帶著兩個小孩到現場拿了號碼牌發現還需要將近兩個小時才能入場，因此，便帶著孩子到附近的餐廳、公園走走再帶著孩子回來入館觀展，「人潮眾多代表大家對這個地方有興趣，自己和孩子都覺得兒美館很棒很美」。另外，住在青埔附近的林小姐也表示，兒美館的展覽除了培養孩子對於藝術的感官之外，也帶動附近的經濟動能，對於當地發展有程度上的助力。

另外，館方也表示，假日時會第一時間在桃園市立美術館臉書、IG社群平台上發布訊息告訴大家目前需要等候時間，避免讓市民朋友等候過久，大多數市民對於能夠讓孩子放電、培養藝術美感都有正面評價，未來會努力在維持觀展品質下做好服務工作。從5月開始，「探險未來」會延伸推出教育推廣活動，以「住民」、「時間」、「空間」三主題，從生態、攝影、建築等跨領域的體驗、思考與創作探索城市與未來的多元樣貌，歡迎加入桃園市兒童美術館官方LINE帳號，可在線上使用語音導覽，讓家長帶著兒童一起學習。