COLD STONE「巴斯克蛋糕冰淇淋」新上市！草莓季也回歸

記者蕭筠／台北報導

為迎接新年，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」強勢推出全新巴斯克蛋糕冰淇淋，搭配熔岩起司醬打造鹹甜滋味，加碼草莓季限定「草莓優格冰淇淋」也回歸，一次推出3款全新組合，通通拌入整顆草莓，酸甜口感超滿足，12月27日起於全門市開賣，上市前6天還可享中杯以上含桶裝冰淇淋第2件半價優惠。

▲COLD STONE最新限定冰淇淋來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲首度推出全新鹹甜巴斯克蛋糕冰淇淋。

COLD STONE首次推出巴斯克蛋糕冰淇淋「起司巴斯克」，完美還原巴斯克熔岩起司蛋糕口感，帶有乳酪奶香、焦糖香的冰淇淋拌入蓮花餅乾、海綿蛋糕，最後淋上滑順熔岩起司醬，打造鹹甜交織的滋味，搭配金黃造型，春節吃超應景，12月27日起至2025年2月6日限時開賣。

▲「草莓優格冰淇淋」重磅回歸推出全新3款組合。

草莓季同步開跑，「草莓優格冰淇淋」重磅回歸推出3款全新組合，「草莓優格乳酪」是草莓優格冰淇淋拌入整顆草莓，再放上草莓重乳酪蛋糕，最後淋上草莓果泥製成的草莓果醬，4倍的酸甜草莓滋味超濃郁。

「草莓優格QQ」拌入藍莓搭配脆口草莓碎粒、QQ晶珠；「草莓優格脆脆」則是草莓結合OREO，最後放上整顆草莓脆片，12月27日起至2025年4月10日限時上市。

▲新春刮刮卡限量送。

為歡慶新品上市，12月27日至2025年1月1日可享「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件半價」優惠；1月3日至1月5日還有「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件50元」優惠，以上2大優惠皆不含脆餅，並以價低者為優惠品項。

1月3日起至3月6日加碼送「新春刮刮卡」，單筆消費滿350元（含）以上，即送新春刮刮卡1張，有機會抽到100張、30張、10張小杯經典冰淇淋+原味脆餅兌換券，更有機會帶走市價13590元的27型高解析電腦螢幕及多項精美好禮，刮刮卡數量有限，送完為止，單筆限送1張。

▲CREMIA冬季限定「甘王草莓霜淇淋」。

另一冰淇淋品牌「CREMIA」今年冬天也把台灣限定人氣口味「甘王草莓霜淇淋」搬出來，使用日本福岡縣「甘王草莓」製成，比起一般草莓更大顆飽滿，口感酸甜多汁，加入北海道牛乳及鮮奶油製成濃醇霜淇淋，草莓牛奶的香甜滋味更濃郁，每支售價150元，推薦餅皮搭配覆盆子口味，也提供原味、巧克力選擇。