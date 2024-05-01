開箱奇美特展《從拉斐爾到梵谷》全貌！看展建議曝　網友列今年必看

▲台南奇美博物館年度大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》從5月2日登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

全台網友列為今年必看展覽—台南奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，將從5月2日起至9月1日為止展出。《東森新媒體ETtoday》搶先進入展館，直擊展覽全貌，由策展人告訴你看展建議，英國國家藝廊館長加百列・芬納迪博士（Dr.Gabrele Finaldi）更親自來台，揭秘畫作選擇過程。

▲此次《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》作品跨度從文藝復興時期至印象派。（圖／記者蔡玟君攝）

台南奇美博物館此次年度超級大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，是200年來英國國家藝廊首次來台，更是台灣西洋藝術展史上最高規格展出，其作品跨度從文藝復興時期至印象派，走完一趟展覽，如橫越400年歲月長廊，透過50位藝術大師、共52幅各種類別真跡畫作，呈現歐陸繪畫史最精華且精彩的樣貌，讓台灣人不用出國，就能親眼欣賞這些國寶級藝術作品。

▲英國國家藝廊館長加百列・芬納迪博士（Dr.Gabrele Finaldi）特地來台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲拉斐爾作品《聖母子與施洗者約翰（加瓦聖母）》。（圖／記者蔡玟君攝）

此次台南奇美博物館特展為英國國家藝廊從2023年開啟的亞洲巡迴最終站，英國國家藝廊館長加百列・芬納迪博士更特別親臨今（2日）開展記者會。他分享此次展出52幅畫作挑選標選，必須符合幾個要素，包括能宏觀展現英國國家藝廊館藏，具時間代表性；畫作必須代表歐洲不同時期，且須為藝術大師作品。

加百列・芬納迪博士表示，英國國家藝廊過去200年致力將藏品與大眾分享，此次將藏品帶來亞洲，希望藉此讓更多人認識英國國家藝廊，在未來有機會實際造訪。

▲▼此次展覽分為4大展區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲巴洛克畫家克勞德《聖吳甦樂登船的海港》。（圖／記者蔡玟君攝）

此次策展代表蔡海廣則表示，奇美博物館此次策展雖同樣按照藝術史發展，規劃出「文藝復興」、「巴洛克藝術」、「18-19世紀壯遊風潮」和「印象派繪畫」4大單元，更在每一時期將作品細分出為南、北地域，讓民眾能看到不同時期，不同地域帶來的藝術呈現。

▲▼此次展出豐富，從文藝復興時期至印象派，每一件都是藝術大師真跡。下圖為印象派畫家皮耶-奧古斯特．雷諾瓦作品《浴女》。（圖／記者蔡玟君攝）

蔡海廣也給予民眾觀展建議，他認為民眾可先從奇美官網下載此次展覽作品清冊，了解有哪些作品，並可先選擇10件有興趣的畫作，並事前做資料搜尋、背景了解。抵達展覽現場後，可先以瀏覽方式走過一遍，最後再把時間留在最感興趣的10件作品上，可以細細觀察、從不同角度欣賞畫作。

▲法蘭西斯科．德．哥雅作品《依莎貝爾．德．波爾塞爾女士》，曾被發現畫布被重複使用，底稿中曾有一幅明顯男人輪廓，也反應出當時畫家需時常重複使用畫布創作情況。（圖／記者蔡玟君攝）

此次大展奇美博物館也推出詳盡介紹52幅作品的導覽手冊作為周邊商品，旅客也可將出版品買回家做紀念，翻閱時就能記起看到真跡時的感動。

▲文藝復興時期藝術家安托內羅．達．梅西那的宗教畫《書房中的聖傑洛姆》實際上只比A4紙再大一點，卻細節層次豐富。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南奇美博物館將《書房中的聖傑洛姆》作為此次展覽入口主視覺，放大畫作細節，進展後看到實際畫作大小，讓人驚嘆其細膩筆觸。（圖／記者蔡玟君攝）

若要從此次展覽挑選3幅最喜歡的畫作，蔡海廣自己選擇了文藝復興時期藝術家安托內羅．達．梅西那的宗教畫《書房中的聖傑洛姆》，蔡海廣表示，這幅畫作僅比A4紙再大一點，但若細看可看到其前、中、後的背景細節層次豐富，如哥德式建築拱門、半開放式書房，到背景窗戶中甚至細膩描繪出窗外景色，也被挑選為此次特展入口主視覺。

▲巴洛克時期代表藝術家林布蘭的《六十三歲自畫像》。（圖／記者蔡玟君攝）

另一幅則是巴洛克時期代表藝術家林布蘭的《六十三歲自畫像》，林布蘭以風格多元、多產著名，其中最知名的就是肖像畫，《六十三歲自畫像》為林布蘭去世前完成的自畫像，透過豐富色彩堆疊出臉的輪廓、毛髮，看到畫作彷彿看到本人一樣，值得細細欣賞。

▲梵谷《長草地與蝴蝶》。（圖／記者蔡玟君攝）

而提到印象派畫家，就不能不提到梵谷，此次展出他的作品《長草地與蝴蝶》，近看即可觀察到梵谷的色彩表現力，運用不同色彩畫出草出的草，看起來生意盎然，其中有5、6隻蝴蝶，遠方還有小徑通往畫的正上方，同樣是層次細膩之作，由於根據資料，梵谷曾寫信給弟弟，他在精神療養院完成2幅畫，因此推斷該幅畫作為其中之一。

▲▼台南奇美博物館也為此次特展推出系列周邊。（圖／記者蔡玟君攝）

除了看展外，此次奇美博物館也推出特展系列周邊，從作品導覽手冊、明信片、文具、野餐墊、雨傘、保溫杯、帆布袋等應有盡有，讓民眾看展之餘也能把回憶帶回家。