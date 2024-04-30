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台灣第2家！東京會席料理名店插旗新竹　菜單與台北店同步

▲東京會席料理名店「燈燈庵」，台灣全新二店今日正式進駐新竹。（圖／燈燈庵提供）

▲東京會席料理名店「燈燈庵」，台灣全新二店今日正式進駐新竹。（圖／燈燈庵提供）

記者黃士原／台北報導

東京會席料理名店「燈燈庵」，首家海外分店登台12年後，全新二店今日正式進駐新竹，與歷史建物「下竹町」相鄰，菜單與台北店同步，餐價1980元起至3680元。

日本燈燈庵1968年開幕，隱身日本東京秋留野市，距離東京車站約1小時的車程，提供「自然流」精緻會席料理，除了重視季節的變化與食材的原始風味，亦結合茶藝、陶藝、花藝與廚藝。開幕至今款待過許多國際貴賓，如前美國總統雷根、前英國首相柴契爾夫人等。2011年被引進台灣，這也是該品牌第一家海外分店，今年4月插旗新竹，打造全新二店。

▲東京會席料理名店「燈燈庵」，台灣全新二店今日正式進駐新竹。（圖／燈燈庵提供）

▲餐廳一樓有著大片落地窗。（圖／燈燈庵提供）

新竹燈燈庵由時藝與黑茶屋合作，選址新竹後火車站的南大路上，緊鄰新竹公園與重要歷史建物「下竹町」。建築風格低調沉穩，占地158坪，獨棟二層樓的寬敞空間設有60個座位，包括5個獨立包廂，滿足不同的用餐需求。新竹燈燈庵秉持日本本店的料理風格，菜單與台北店同步，選用台灣在地當令的食材，配合時令每月依不同主題推出新菜色，午間套餐1980元-2880元，晚間套餐2880元-3680元，另有蔬食者可選擇的精進套餐1680元。

▲東京會席料理名店「燈燈庵」，台灣全新二店今日正式進駐新竹。（圖／燈燈庵提供）

▲新竹燈燈庵秉持日本本店的料理風格，菜單與台北店同步。（圖／燈燈庵提供）

▲東京會席料理名店「燈燈庵」，台灣全新二店今日正式進駐新竹。（圖／燈燈庵提供）

▲▼新竹燈燈庵秉持選用台灣在地當令的食材，配合時令每月依不同主題推出新菜色步。（圖／燈燈庵提供）

▲東京會席料理名店「燈燈庵」，台灣全新二店今日正式進駐新竹。（圖／燈燈庵提供）

新竹燈燈庵表示，二店同樣重視「說菜」，希望能完整傳達料理中的故事，每一份菜單皆以人工手寫，依每月主題與料理搭配相符的詩詞呈現，從每個小細節中展現日本料理的細膩服務。料理長廣中新輝強調，燈燈庵秉持「一期一會」的日本料理服務精神，期待能與每位遠道而來的客人共渡一生中最難忘的美好用餐時光。

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，在竹北深耕13年，深愛饕客喜愛的「Piccola Enoteca 彼刻義式餐酒館」，曾連續兩年榮獲得義大利紅蝦餐廳評鑑二蝦肯定，主廚黃慶德今年首度北上展店，於台北市仁愛圓環商圈打造「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕，5月中旬前的訂位已全滿。

Reale Cucina Italiana菜單設計除了竹北彼刻的招牌菜色，也有特別為台北食客設計的限定料理，提供多樣義大利美食選擇。使用的食材則是他穿梭台灣各地挖掘的優質小農食材，包含彰化芳苑玫瑰鴨、彰化桂園農場烏骨雞蛋、宜陽牧場噶瑪蘭黑豚、埔里羅馬花椰菜、慢慢弄瑞可塔起司等。

關鍵字： 燈燈庵 新竹 會席料理 日本料理 開幕

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