夏季限定「4款芒果手搖飲」來了！　必喝芒果厚奶冰沙尬鮮奶麻糬

▲Mr.Wish芒果季開跑了。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

芒果控衝喝！人氣鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」夏季限定「芒果季」開跑了，今年一口氣網羅4款芒果飲品，其中，必喝全新「芒果雪麻糬」，選用愛文芒果厚奶冰沙搭配濃郁鮮奶製成的綿綿雪麻糬，奶香、果香十足，還帶有咀嚼口感，即日起於全門市開喝。

▲2款全新甜點系芒果飲品開喝。

Mr.Wish夏天必喝芒果系列來了，首推全新甜點系飲品「芒果雪麻糬」，特意選用愛文芒果厚奶冰沙作為基底，搭配使用濃郁鮮奶製成的綿綿雪麻糬，每一口都能喝到濃濃果香尬奶香，滿足爆表，加碼喝重磅回歸爆料系「楊枝甘露」，是愛文芒果冰沙搭配葡萄柚肉、西米露、芒果果肉、椰奶的組合，料多又實在，除外還有經典款「愛文芒果冰沙」、「芒果厚奶」等喝，即日起於全門市正式上市。

▲▼萬波最新古早味仙草冰系列開喝。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

另，萬波近日也推出最新「仙草冰系列」，選用台灣人夏天最愛的懷舊甜品之一「嫩仙草」作為主角，推出4款飲品選擇，首推「珍芋嫩仙草」，在仙草碎冰中加入嫩仙草、波霸和芋泥，而「双珍嫩仙草」則是搭配嫩仙草、波霸和小珍珠，最後再淋上奶油球，完美復刻仙草冰的傳統吃法，超級欠喝，提醒經典奶精內含牛奶、大豆製品，不適合對其過敏體質者食用。

除外還有清爽系「超級仙草甘」和「嫩仙草奶茶」選擇，「超級仙草甘」選用仙草甘茶再加入嫩仙草，而「嫩仙草奶茶」則是熱銷飲品項再回歸，是萬波奶茶搭配嫩仙草的組合，鐵粉肯定要衝喝，即日起於全門市正式開賣。