澎湖海上花火節5／2登場！還有4活動必玩　看無人島星空、摩西分海

▲澎湖國際海上花火節過去畫面。（圖／澎湖縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024澎湖花火節即將登場，也讓澎湖進入旅遊旺季。數位旅遊平台Agoda就推薦澎湖4大必玩活動，根據平台數據指出，目前澎湖搜尋量暴增9倍，且不少國外旅客慕名而來，最想到澎湖玩的海外旅客依序為香港、美國、新加坡、日本和澳門。

▲澎湖鯨魚洞。（圖／記者蔡玟君攝）

到澎湖除了看花火節，還有4大活動一定要體驗。包括：

1.探索經典北環島路線

Agoda推薦可租一輛摩托車或自行車，啟程前往澎湖的北環島路線，沿著澎湖的北海岸，穿越白沙鄉、湖西鄉、西嶼鄉和望安鄉，可以深度欣賞壯麗的海景和當地的魅力。

▲旅客可以去南方四島浮潛，探索海底下紫色薰衣草森林。（圖／易遊網提供）



2.澎湖多元水上活動

澎湖被大海環繞著，不僅擁有迷人的海岸風光，更是水上運動的綠洲，水上活動包含浮潛、立式划槳板（SUP）和滑水等，旅客可以從水下一路探險到波浪上，體驗海水帶來的刺激。

▲澎湖奎壁山「澎湖摩西分海」景觀。（圖／Agoda提供）



3.感受奎壁山摩西分海的壯麗

奎壁山位於奎壁山地質公園，擁有一條長達300米的S形礫石步道，以「澎湖摩西分海 」景觀著稱，在退潮時，海水會退到兩側，彷彿聖經故事裡的摩西分海神蹟，讓旅客可以漫步在步道上，在潮間帶發現螃蟹和寄居蟹。

▲也可以前往無人島看星空。（圖／易遊網提供）

4.觀賞澎湖清澈的夜空

想要欣賞澄澈夜空，不妨前往澎湖的離島，在入夜後於無光害下，可以仰看滿天星斗，部分小島甚至推出天文觀星活動，或是體驗到無人島露營，在靜謐氛圍下欣賞夜空星河閃爍，都能為今年夏天留下難忘回憶。