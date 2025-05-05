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5月感恩出遊　全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林

文／七逗旅遊網　圖／中華航空、香港旅遊發展局、香港四季酒店

有些話，平常不好意思說出口，不如用一趟旅行，好好感謝身邊最重要的人。5月遊香港，有米其林餐廳的星光、有浪漫的英式下午茶，也有維多利亞港溫柔吹拂的海風。一桌好菜，一杯微醺，聊著回憶、笑著吃遍香港，最好的感恩，可以就是這樣，一起坐在餐桌前，把愛放進每一口飯菜裡。

5月感恩出遊 全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林（圖／中華航空、香港旅遊發展局、香港四季酒店提供）

▲香港半島酒店「嘉麟樓」匯聚粵菜傳統與創新，以頂級點心與經典佳餚聞名。（圖／中華航空提供）

香港半島酒店「嘉麟樓」，連續於2017-2025年獲得米其林一星殊榮，匯聚粵菜傳統與創新，以頂級點心與經典佳餚聞名，迷你奶皇月餅與XO醬深受推崇，精選菜式包括生猛海鮮、香焗叉燒酥、花膠竹笙灌湯餃等，讓人一吃驚豔。林鈺明師傅精通粵菜烹調與食材搭配，傳承經典，每一口都是極致粵饌體現。

5月感恩出遊 全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林（圖／中華航空、香港旅遊發展局、香港四季酒店提供）

▲置地文華東方酒店「Amber」餐廳，以創新法式料理吸引全球老饕。（圖／香港旅遊發展局提供）

置地文華東方酒店「Amber」餐廳，連續16年蟬聯米其林二星，並於2025年晉升三星殊榮；且自2022年以來連續摘下米其林綠星，擁有永續美食的肯定。廚藝總監Richard Ekkebus以法式技藝呈現食物的天然風味與營養；而由紐約設計公司Tihany Design打造的優雅空間，暖金色光影流動，讓每道料理都像在舞台上發光，視覺味覺雙享受。

5月感恩出遊 全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林（圖／中華航空、香港旅遊發展局、香港四季酒店提供）

▲香港四季酒店「龍景軒」，時尚精緻、口味正宗，以海鮮和點心最知名。（圖／香港四季酒店提供）

香港四季酒店「龍景軒」，是全球首間榮獲米其林三星的中餐廳，今年亦獲得米其林二星。陳恩德師傅憑藉卓越手藝，是首位榮獲米其林三星的華人主廚，成為星級傳奇。經典招牌如鮑汁一品魚肚煲、崧子叉燒菠蘿包等，品嚐精緻的中菜與點心，搭配無敵維港美景，擁抱非凡饗宴。

5月感恩出遊 全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林（圖／中華航空、香港旅遊發展局、香港四季酒店提供）

▲在港島香格里拉「夏宮」，吃得到各式正宗廣東名菜及時令佳餚。（圖／香港旅遊發展局提供）

港島香格里拉米其林一星級食府「夏宮」中餐廳，向來以上乘的傳統廣東佳餚聞名，餐廳裝潢富含中式文化氣息。主廚梁汝景於夏宮耕耘多年，並連續14年榮獲米其林星級肯定。招牌菜如北京片皮鴨、蜜汁叉燒、鴛鴦合桃馬蹄唐芹炒原隻龍蝦球等，令人回味無窮。

星光閃閃的美食之旅，只待你起飛。無論從台北或高雄出發，只要選擇華航商務艙機＋酒，就送星級米其林大餐，以及正統英式下午茶，為這趟摘星之旅，拉開最迷人的序幕。

詳見：
飛香港摘星 搭華航好食機
https://cihkmichelin.discoverhongkong.com/tc/

關鍵字： 七逗旅遊網 中華航空 香港旅遊發展局 香港四季酒店 母親節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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