ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

告別繁瑣 一鍵預訂！　香港摘星饗宴即刻出發

文／七逗旅遊網　圖／中華航空、香港旅遊發展局、shutterstock

想來趟說走就走的小旅行？溫馨5月，飛香港剛剛好！搭上感恩促銷的良機，不用自己慢慢找優惠機票、餐廳訂位、住宿訂房，華航機＋酒一站幫你搞定，直接開啟一趟吃米其林大餐、享受頂級英式下午茶的饗宴假期。

告別繁瑣 一鍵預訂！ 香港摘星饗宴即刻出發（圖／中華航空、香港旅遊發展局、shutterstock）

▲飛香港旅行，體驗一趟舌尖上的美味巡遊。（圖／shutterstock）

香港離台灣近，飛行時間短，若遇到航空公司促銷時，不只經濟艙有便宜可撿，甚至還有機會搶到商務艙好康，不只附加價值多，服務也是滿滿升級，可輕鬆體驗高質感的旅程。

告別繁瑣 一鍵預訂！ 香港摘星饗宴即刻出發（圖／中華航空、香港旅遊發展局、shutterstock）

▲華航商務艙致力提供旅客更臻完美的優質服務。（圖／華航提供）

商務艙旅客從機場開始，就享有專屬報到櫃台、快速通關、貴賓室休息等尊榮禮遇。登機、下機都優先，完全不必排隊等候；飛行途中還能坐在寬敞座椅、享受機上美食，讓旅程從起飛開始就充滿儀式感。回程還有二件32公斤行李額度，血拼戰利品輕鬆帶回家。

告別繁瑣 一鍵預訂！ 香港摘星饗宴即刻出發（圖／中華航空、香港旅遊發展局、shutterstock）

▲香港半島酒店尊貴氣派、風采高雅，融合了東西方待客之道的精髓。（圖／香港旅遊發展局提供）

想用超值價，來趟輕奢之旅？現在正是時候！中華航空每天9班直飛香港，台北、高雄都能輕鬆出發，時段從早到晚、超有彈性。選華航的商務艙「機＋酒」方案，就送米其林大餐以及英式下午茶，盡享星級美味。若挑經濟艙「機＋酒」方案，也能享有頂級酒店下午茶體驗，讓味蕾跟著升等。

告別繁瑣 一鍵預訂！ 香港摘星饗宴即刻出發（圖／中華航空、香港旅遊發展局、shutterstock）

▲置地文華東方酒店憑藉米其林星級餐廳、創意設計和專業團隊，成為香港高級用餐地點之一。（圖／香港旅遊發展局提供）

香港是國際知名的美食之都，擁有許多令人垂涎的米其林星級餐廳，不論是傳統粵菜還是融合創意的現代料理，都展現出非凡水準。像是位於香港半島酒店的「嘉麟樓」，將經典粵菜與現代風格巧妙結合，深受饕客喜愛。置地文華東方酒店的「Amber」，則以創新手法詮釋法式料理，融合亞洲元素，讓人味覺驚艷。提到中菜界的巔峰，全球首家獲得米其林三星的香港四季酒店「龍景軒」，可說是無人不曉。而港島香格里拉的「夏宮」則以傳統廣東佳餚見長。若覺得很難選擇？那就每餐一間慢慢吃！

告別繁瑣 一鍵預訂！ 香港摘星饗宴即刻出發（圖／中華航空、香港旅遊發展局、shutterstock）

▲香港四季酒店提供融合精緻美食與藝術元素的優質服務。（圖／香港旅遊發展局提供）

午後想放慢腳步，不妨安排一場優雅的英式下午茶，讓身心徹底放鬆。香港半島酒店經典的三層架下午茶，佐以現場的悠揚演奏，浪漫迷人；香港文華東方酒店的Clippper Lounge與Café Causette，優雅氛圍配上傳統甜點，氣氛滿點。而在香港麗晶酒店的大堂酒廊，坐在典雅環境中，一邊品味茶點，一邊透過落地窗眺望維多利亞港的波光粼粼，午後時光也能過得無限美好。

詳見：
飛香港摘星 搭華航好食機
https://cihkmichelin.discoverhongkong.com/tc/

告別繁瑣 一鍵預訂！ 香港摘星饗宴即刻出發（圖／中華航空、香港旅遊發展局、shutterstock）

▲港島香格里拉夏宮，傳統菜餚歷久彌新，令美食家盡興而歸。（圖／香港旅遊發展局提供）

關鍵字： 七逗旅遊網 中華航空 香港旅遊發展局 米其林

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

推薦閱讀

5月感恩出遊　全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林

5月感恩出遊　全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林

給自己的年中獎勵　香港品味優雅午茶時光

給自己的年中獎勵　香港品味優雅午茶時光

告別繁瑣 一鍵預訂！　香港摘星饗宴即刻出發

告別繁瑣 一鍵預訂！　香港摘星饗宴即刻出發

大苑子芒果季開跑11門市搶先喝

大苑子芒果季開跑11門市搶先喝

澎湖花火節史努比無人機秀搶先看

澎湖花火節史努比無人機秀搶先看

重現幕府將軍飲用的咖啡！

重現幕府將軍飲用的咖啡！

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

可不可「咖啡系列」新上市

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

內湖「1.6萬株海棠花秘境」美到月底

27樓眺望城市！台中不限時咖啡廳＋1

新竹煙波Buffet「莫內饗宴」開箱

5月感恩出遊　全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林

桃園八德「麵包車」穿梭街巷飄香40年

給自己的年中獎勵　香港品味優雅午茶時光

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

告別繁瑣 一鍵預訂！　香港摘星饗宴即刻出發

熱門行程

最新新聞更多

5月感恩出遊　全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林

給自己的年中獎勵　香港品味優雅午茶時光

告別繁瑣 一鍵預訂！　香港摘星饗宴即刻出發

大苑子芒果季開跑11門市搶先喝

澎湖花火節史努比無人機秀搶先看

重現幕府將軍飲用的咖啡！

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366