告別繁瑣 一鍵預訂！　香港摘星饗宴即刻出發

文／七逗旅遊網 圖／中華航空、香港旅遊發展局、shutterstock

想來趟說走就走的小旅行？溫馨5月，飛香港剛剛好！搭上感恩促銷的良機，不用自己慢慢找優惠機票、餐廳訂位、住宿訂房，華航機＋酒一站幫你搞定，直接開啟一趟吃米其林大餐、享受頂級英式下午茶的饗宴假期。

▲飛香港旅行，體驗一趟舌尖上的美味巡遊。（圖／shutterstock）

香港離台灣近，飛行時間短，若遇到航空公司促銷時，不只經濟艙有便宜可撿，甚至還有機會搶到商務艙好康，不只附加價值多，服務也是滿滿升級，可輕鬆體驗高質感的旅程。

▲華航商務艙致力提供旅客更臻完美的優質服務。（圖／華航提供）

商務艙旅客從機場開始，就享有專屬報到櫃台、快速通關、貴賓室休息等尊榮禮遇。登機、下機都優先，完全不必排隊等候；飛行途中還能坐在寬敞座椅、享受機上美食，讓旅程從起飛開始就充滿儀式感。回程還有二件32公斤行李額度，血拼戰利品輕鬆帶回家。

▲香港半島酒店尊貴氣派、風采高雅，融合了東西方待客之道的精髓。（圖／香港旅遊發展局提供）

想用超值價，來趟輕奢之旅？現在正是時候！中華航空每天9班直飛香港，台北、高雄都能輕鬆出發，時段從早到晚、超有彈性。選華航的商務艙「機＋酒」方案，就送米其林大餐以及英式下午茶，盡享星級美味。若挑經濟艙「機＋酒」方案，也能享有頂級酒店下午茶體驗，讓味蕾跟著升等。

▲置地文華東方酒店憑藉米其林星級餐廳、創意設計和專業團隊，成為香港高級用餐地點之一。（圖／香港旅遊發展局提供）

香港是國際知名的美食之都，擁有許多令人垂涎的米其林星級餐廳，不論是傳統粵菜還是融合創意的現代料理，都展現出非凡水準。像是位於香港半島酒店的「嘉麟樓」，將經典粵菜與現代風格巧妙結合，深受饕客喜愛。置地文華東方酒店的「Amber」，則以創新手法詮釋法式料理，融合亞洲元素，讓人味覺驚艷。提到中菜界的巔峰，全球首家獲得米其林三星的香港四季酒店「龍景軒」，可說是無人不曉。而港島香格里拉的「夏宮」則以傳統廣東佳餚見長。若覺得很難選擇？那就每餐一間慢慢吃！

▲香港四季酒店提供融合精緻美食與藝術元素的優質服務。（圖／香港旅遊發展局提供）

午後想放慢腳步，不妨安排一場優雅的英式下午茶，讓身心徹底放鬆。香港半島酒店經典的三層架下午茶，佐以現場的悠揚演奏，浪漫迷人；香港文華東方酒店的Clippper Lounge與Café Causette，優雅氛圍配上傳統甜點，氣氛滿點。而在香港麗晶酒店的大堂酒廊，坐在典雅環境中，一邊品味茶點，一邊透過落地窗眺望維多利亞港的波光粼粼，午後時光也能過得無限美好。

詳見：

飛香港摘星 搭華航好食機

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▲港島香格里拉夏宮，傳統菜餚歷久彌新，令美食家盡興而歸。（圖／香港旅遊發展局提供）