給自己的年中獎勵　香港品味優雅午茶時光

文／七逗旅遊網 圖／中華航空、文華東方酒店

上半年累積的辛苦，絕對值得用一場頂級下午茶來好好犒賞自己！飛一趟香港，換上自己最愛的裝扮，坐在飯店裡優雅地拿起茶杯，三層架上滿滿的甜鹹點心，光看就幸福感爆棚。

▲在半島酒店享受藝術與美食的完美融合。（圖／中華航空提供）

香港源自皇家貴族的經典英式下午茶，從擺設到禮儀都很講究，為了在精巧的桌上品享多樣的茶點，通常會使用三層架來擺放點心，食用順序由下而上，分別為鹹食、傳統點心、甜食；同時搭配茶飲套組、鮮花或綠植，讓舒適空間增添氛圍感。

▲香港半島酒店是流金歲月中的不朽傳奇。（圖／中華航空提供）

半島酒店經典的下午茶，已成為香港的標誌，被譽為香港最優雅的茶聚地點之一。大堂茶座保留傳統，天天安排現場弦樂演奏，伴隨悠揚琴聲，一邊品嘗精緻下午茶三層架上的手工三明治、英式鬆餅與甜點，佐以茗茶或香檳，感受傳承近百年的奢華與細膩服務。

▲香港文華東方酒店英式下午茶，每一口都藏著細節與驚喜。（圖／文華東方酒店提供）

香港文華東方酒店以經典英式下午茶聞名，快船廊Clipper Loung及Café Causette均供應傳統茶點，包括精選三明治、法式甜點、經典英式及提子鬆餅，搭配馳名的玫瑰果醬與鮮奶油，再來杯好茶、咖啡或熱巧克力，就能盡情享受悠閒的午後時光。

▲位於中環的香港文華東方酒店，是現代奢華與東方古典元素完美結合的典範。（圖／文華東方酒店提供）

置身香港麗晶酒店大堂酒廊，透過落地窗飽覽維多利亞港風景，於典雅的氛圍中品味精緻下午茶。行政糕點總廚楊焯賢及其團隊，巧手製作一系列季節性的特色糕點，搭配迎賓Saicho焙茶氣泡茶及茗茶或咖啡，讓人感受奢華與恬靜交融的美好。

▲無論甜點控，或者追求儀式感的品味人士，香港麗晶酒店都能滿足你。（圖／中華航空提供）

不用太多行李，無須費時準備，現在只要從台北或高雄出發飛香港，選擇華航經濟艙機＋酒方案，就能享有頂級酒店下午茶，體驗紳士/貴婦級的午後時光。

詳見：

飛香港摘星 搭華航好食機

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▲香港麗晶酒店享受優雅午茶饗宴，一邊欣賞維港美景。（圖／中華航空提供）