台南新玩法！划獨木舟穿越荷蘭村看夕陽　順遊新營搭藍皮五分車

▲台南德元埤荷蘭村獨木舟體驗。（圖／翻攝自荷蘭村去露營臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

台南「德元埤荷蘭村」現在又有新體驗，旅客划獨木舟徜徉在寧靜水道中，欣賞沿途綠意、美景，還有荷蘭風車，彷彿一秒來到國外，尤其在夕陽時，水面倒映橘紅落日，浪漫風景也不能錯過。

位於柳營的德元埤荷蘭村擁有如同荷蘭羊角村的水道風光及原汁原味的荷蘭風車，從今年4月推出「風車漫舟」預約制獨木舟體驗活動。划行路線分為適合初學者或親子族群的內河道，以及適合進階者挑戰的原外埤塘，並提供單人與雙人獨木舟，每天限定5個時段。

▲德元埤荷蘭村獨木舟體驗讓人彷彿一秒來到國外。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

▲園內也可以體驗露營。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

沿著蜿蜒水道，旅客可以欣賞沿途的荷蘭風車、翠綠草原、水道、開合橋、荷蘭木屐，甚至有繽紛的鬱金香裝置藝術。此外，園區內現在也提供露營烤肉與用餐體驗，讓旅客可以盡情親近大自然。

▲台南新營鐵道文化園區可以體驗搭乘五分車。（圖／記者蔡玟君攝）

除了感受彷彿置身異國美景氛圍外，鄰近順遊行程則推薦將新營納入行程中。台南市政府近年將新營糖廠整建為免費對外開放的「新營鐵道文化園區」。

其中最吸睛的就是藍白外觀的「勝利號」，是目前台糖唯一可以自立運轉的汽油車，並提供民眾付費搭乘「新營車站－中興車站」區間，或「中興－火燒站」間（依車輛調度），旅客可以實際坐進勝利號Tiffany藍的車廂內，在緩慢的車速中欣賞這條舊鐵道沿途玉米田、台糖舊建築、城鎮樣貌。

▲▼再到有「台南最美麵舖」的葉明致麵舖新營鐵道文化園區店用餐。（圖／記者蔡玟君攝）

而在中興車站，則有台南最美麵店之稱的「葉明致麵舖」進駐，以創意台菜為概念，以自家製的醬料、麵條，製作特色麵點。最受歡迎的包括以寬版粗麵條為主打的「皮帶乾麵」，還有帶有椒麻香氣的「燒椒麵」，或口味純粹的「麻麻麵」；店內的滷味與古早味紅茶也是推薦必點。若想安排兩天一夜遊的台南輕旅行，柳營、新營就能讓人玩得過癮。